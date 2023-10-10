Минэкономики: уровень загруженности производственных мощностей достиг 10-летнего максимума

Новости Беларуси. По данным Министерства экономики, уровень загрузки производственных мощностей достиг 10-летнего максимума и составил 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом наблюдается тренд на снижение складских запасов.

Опрос руководителей промышленных предприятий зафиксировал преобладание позитивных настроений топ-менеджеров. Так, более 80 % опрошенных сообщили о росте либо сохранении на прежнем уровне объемов выпуска. Каждый третий рассказал об увеличении спроса на производимую продукцию. В ближайшей перспективе эта тенденция сохранится, гарантируя высокий уровень занятости и рост объемов производства.