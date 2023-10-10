Кухарев о сотрудничестве Минска и Новосибирска: мы работаем по всем направлениям, нашли новые точки соприкосновения

Обмен опытом и развитие сотрудничества. Минск и Новосибирск прорабатывают новые совместные проекты. О перспективных сферах говорили на встрече председателя Мингорисполкома с делегацией из России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одно из важных направлений сотрудничества – транспорт. Так, партнеров интересует наш опыт строительства метро. Белорусских специалистов планируют пригласить для возведения новых станций в Новосибирске. Кроме того, Новосибирск намерен закупать больше пассажирской техники отечественного производства. В планах – поставка 120-ти троллейбусов. Новое направление откроют и на совместном предприятии по сборке трамваев.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска (Россия): Сейчас у нас произойдет качественное изменение. Мы договорились, и завтра, я надеюсь, будет подписано соглашение о том, что новая модель трамвая будет собираться в Новосибирске. Это результат работы белорусского предприятия и нескольких новосибирских предприятий. На базе нашей производственной площадки эти вагоны будут собираться.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы работаем по всем направлениям и сферам деятельности. И очень приятно, что сегодня мы нашли новые точки соприкосновения, по которым мы можем взаимовыгодно работать. Важно, что они охватывают самые различные отрасли: это вопросы пассажирской техники, метростроения, проектирования метро – это та тематика, которую мы сегодня довольно серьезно обсуждали. Мы видим, что можем совместно работать с каким-то совместным проектом между нашей талантливой молодежью.

Более тесно взаимодействовать намерены и в молодежной сфере. Минск предлагает организовать образовательный обмен. Например, ребята из России смогут узнать много нового в столичном технопарке. А гости заинтересованы в развитии туристических маршрутов для молодежи. Наши страны объединяет общая история, и знаковых мест для посещения достаточно. В скором времени эти идеи планируют воплотить в жизнь.