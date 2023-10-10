Новости экономики за 10.10.2023

Беларусь планирует презентовать в Москве 26 инвестиционных проектов. Россиян интересует многое: от сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых до производства компонентов для автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна в представлении российских инвесторов самая безопасная зарубежная площадка для вложения капитала. Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской. БЕЛАРУСЬ БУДЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ ПРИТОК ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В стране создаются дополнительные условия для привлечения зарубежных инвестиций в экономику. Подготовлен соответствующий законопроект, после принятия которого для инвесторов станут доступны новые возможности. Например, в случае успешной реализации проекта государство будет гарантировать приобретение выпускаемой продукции. Фактически речь идет о госзаказе.

Кроме того, в законопроект закладывается норма о предоставлении бюджетных преференций, которые могут быть получены для компенсации инвесторам части капитальных затрат, в том числе на строительство магистральных сетей. Эта норма будет способствовать реализации инвестпроектов в районах, удаленных от крупных городов. РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ЗА ГОД ВЫРОС В 5 РАЗ По данным Белорусской автомобильной ассоциации, с приходом новых брендов рынок оживился. В сентябре дилеры продали более 2 000 машин. В этой связи эксперты надеются, что авторынок постепенно вернется к докризисным показателям продаж. При этом в лидерах по-прежнему Geely, доля которого в продажах составляет более 50 %.

В четвертом квартале на импорт легковых автомобилей новых марок значительное влияние окажет изменение курса белорусского рубля к юаню и унификация с Российской Федерацией тарифов утилизационного сбора. ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО ПОДСКОЧИЛИ НА ФОНЕ ОБОСТРЕНИЯ КОНФЛИКТА В ИЗРАИЛЕ Цены на золото возобновили рост после достижения минимального уровня за семь месяцев на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Золото – традиционный защитный актив для инвесторов: они обычно покупают драгоценный металл в периоды экономической турбулентности и геополитической неопределенности.