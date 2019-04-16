В Анкаре установили билборды с приветствием Александру Лукашенко на белорусском языке

Новости Беларуси. Президент Беларуси 16 апреля направился с официальным визитом в Турцию. Самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Анкаре Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча двух лидеров пройдет в узком и расширенном составах. Турция «шчыра вiтае Прэзiдэнта Беларусi» – билборды с приветствием на белорусском языке сегодня установлены по всей Анкаре. Надо отметить, что между странами сложились достаточно тесные экономические отношения. Совместный товарооборот достигает миллиарда долларов и за последние два года вырос на 20 %.

Буквально накануне с конвейера совместного производства, которое расположено недалеко от столицы Турции, сошли два трактора «Беларус». В будущем здесь будут выпускать до 1000 машин. Скоро начнется испытание белорусских комбайнов на турецких полях.

Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Турции:

Перспективы достаточно интересные. Я думаю, что с течением времени мы выйдем на объемы от 2000 до 5000 белорусских тракторов в Турции. Это не единственная возможность кооперационного взаимодействия. Мы сегодня изучаем возможность создания сборочного производства снегоуборочной техники производства «Амкодор». Огромная территория Турции – минимум две-три Гомельские области, 6 миллионов человек живут на высоте 2 километра над уровнем моря. Зима длится 8 месяцев, обильные снегопады, а своих производителей снегоуборочной техники нет. Если мы сумеем пройти на этот рынок, то мы пройдем на него навсегда.

На международной арене наши страны придерживаются политики взаимопонимания. Этот факт глава нашего государства отметил и во время недавнего интервью главному информационному агентству Турции «Анадолу» (подробнее здесь), подчеркивая схожесть путей Беларуси и Турции к своему суверенитету. А наше геополитическое положение можно выгодно использовать даже в новой архитектуре глобального мира. Все дороги «Шелкового пути» ведут через Беларусь и Турцию.

А ровно три года назад по приглашению Эрдогана наш Президент – единственный из европейских лидеров – был приглашен на саммит Организации исламского сотрудничества (подробнее здесь).

Парвиз Кулиев, представитель БелТПП в Турции:

Белорусским партнерам доверие, конечно, не только в Турции. К нем не может быть недоверия, потому что это настолько правильные люди. Впечатления супер о Беларуси и о народе Беларуси. Кстати, очень большое уважение к Президенту Беларуси.