Прямой эфир

В Анкаре установили билборды с приветствием Александру Лукашенко на белорусском языке

16 апреля 2019 09:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси 16 апреля направился с официальным визитом в Турцию. Самолет главы государства вылетел из национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Анкаре Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча двух лидеров пройдет в узком и расширенном составах.

Турция «шчыра вiтае Прэзiдэнта Беларусi» – билборды с приветствием на белорусском языке сегодня установлены по всей Анкаре. Надо отметить, что между странами сложились достаточно тесные экономические отношения. Совместный товарооборот достигает миллиарда долларов и за последние два года вырос на 20 %.

В Анкаре установили билборды с приветствием Александру Лукашенко на белорусском языке-1

Буквально накануне с конвейера совместного производства, которое расположено недалеко от столицы Турции, сошли два трактора «Беларус». В будущем здесь будут выпускать до 1000 машин. Скоро начнется испытание белорусских комбайнов на турецких полях.

В Анкаре установили билборды с приветствием Александру Лукашенко на белорусском языке-4

Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Турции:
Перспективы достаточно интересные. Я думаю, что с течением времени мы выйдем на объемы от 2000 до 5000 белорусских тракторов в Турции. Это не единственная возможность кооперационного взаимодействия.

Мы сегодня изучаем возможность создания сборочного производства снегоуборочной техники производства «Амкодор». Огромная территория Турции – минимум две-три Гомельские области, 6 миллионов человек живут на высоте 2 километра над уровнем моря. Зима длится 8 месяцев, обильные снегопады, а своих производителей снегоуборочной техники нет. Если мы сумеем пройти на этот рынок, то мы пройдем на него навсегда.

В Анкаре установили билборды с приветствием Александру Лукашенко на белорусском языке-7

На международной арене наши страны придерживаются политики взаимопонимания. Этот факт глава нашего государства отметил и во время недавнего интервью главному информационному агентству Турции «Анадолу» (подробнее здесь), подчеркивая схожесть путей Беларуси и Турции к своему суверенитету. А наше геополитическое положение можно выгодно использовать даже в новой архитектуре глобального мира. Все дороги «Шелкового пути» ведут через Беларусь и Турцию.

В Анкаре установили билборды с приветствием Александру Лукашенко на белорусском языке-10

А ровно три года назад по приглашению Эрдогана наш Президент – единственный из европейских лидеров – был приглашен на саммит Организации исламского сотрудничества (подробнее здесь).

В Анкаре установили билборды с приветствием Александру Лукашенко на белорусском языке-13

Парвиз Кулиев, представитель БелТПП в Турции:
Белорусским партнерам доверие, конечно, не только в Турции. К нем не может быть недоверия, потому что это настолько правильные люди. Впечатления супер о Беларуси и о народе Беларуси. Кстати, очень большое уважение к Президенту Беларуси.

В Анкаре установили билборды с приветствием Александру Лукашенко на белорусском языке-16

Не менее теплой встреча получилась и осенью того же года. Тогда Президент Турции приехал в Беларусь с ответным визитом (подробнее здесь). Оба лидера приняли участие в бизнес-форуме и наметили опорные точки в совместной работе. Что-то уже сделано, но предстоит еще больше. Предполагается, что в рамках нынешнего визита будет подписан пакет международных документов.

В Анкаре установили билборды с приветствием Александру Лукашенко на белорусском языке-19

# Беларусь-Турция # Экономика # Андрей Савиных # Парвиз Кулиев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы были очень удивлены презентацией лазерного аппарата по заживлению ран». Делегация из Германии с визитом в Минске
15 апреля 2019 21:15

«Мы были очень удивлены презентацией лазерного аппарата по заживлению ран». Делегация из Германии с визитом в Минске

Новости экономики за 15.04.2019
15 апреля 2019 16:55

Новости экономики за 15.04.2019

Нацбанк Беларуси выпустил памятные монеты ко II Европейским играм
15 апреля 2019 16:55

Нацбанк Беларуси выпустил памятные монеты ко II Европейским играм