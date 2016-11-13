Миллиард долларов как цель: итоги первого визита в Беларусь Президента Турции Реджепа Эрдогана

Новости Беларуси. На неделе исторический – первый в истории официальный визит на уровне Президента Турции в Беларусь – совершил лидер страны звезды и полумесяца Эрдоган.

Турецкий бизнес – строительный, продовольственный, туристический – не первое десятилетие как прочно закрепился в нашей республике. Однако развивался стихийно. В том смысле, что государственной стратегии с обеих сторон не было.

После прошедших в Минске переговоров появилась первая цель: один миллиард долларов совместного товарооборота. А также – внушительный пакет документов. Это договоренности, которые будут способствовать наращиванию бизнес-связей между нашими деловыми кругами.

Чем еще в Минске занимался турецкий лидер, который стабильно оказывался в списке самых влиятельных людей в мире, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент Эрдоган – в Национальном аэропорту Минск. Выходит из самолета. Вместе с супругой. В дипломатии мелочей не бывает. Уже здесь, с первых шагов по трапу можно дать первую оценку визиту и, собственно, характеристику прибывающей стороне. Президент Эрдоган – в строгом европейском костюме. Первая леди предпочла традиционный для турчанки наряд. Современная Турция – она такая. С одной стороны, европейская, и часть территории в границах Старого Света, и позиции передовые, и технологии. С другой стороны, восточные мусульманские традиции, корни Османской империи. Сегодня Турция – почти 80 миллионов населения. ВВП – 720 млрд долларов. Визит в Беларусь – официальный. Да еще и первый в истории президентов этой страны. Встреча во Дворце Независимости – согласно международному протоколу.

Все государства на международной арене равны. Именно поэтому красочная и торжественная церемония стандартна во всех странах. И не зависит от того, кого принимают в гостях.

Ольга Лазоркина, кандидат исторических наук:

Можно заметить какие-то нюансы отношений личных между лидерами. С Российской Федерацией мы принадлежим к близким культурам и традициям, у нас приняты более близкие контакты кроме рукопожатий с главами государств постсоветского пространства. В Европе, в Турции, в США такие знаки внимания не приняты. Это крайне важно. Протокол – это категория международная исключительно. Протокольные элементы как раз указывают на то, что отношения между странами выйдут, будем надеяться, на качественно иной уровень.

И если церемониал – процедура стандартная, то программу лидеры государств выбирают, согласовывают в каждом конкретном случае. Президенты Беларуси и Турции начали общение с узкого состава. Говорили о многом. Но главное – четко определили, каков интерес и каков потенциал двусторонних отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Торгово-экономические отношения у нас немного отстают от наших личных отношений, от наших межгосударственных отношений. Но даже в этой части у нас динамика также положительная и существует хороший прогресс. Я Вам благодарен. С Вами прибыли порядка 200 представителей и руководителей крупнейших турецких фирм. Это, видимо, самый крупный форум по численности компаний в истории независимой Беларуси. И я уверен, господин Президент, что в результате Вашего визита мы способны подняться еще на одну ступень в развитии наших отношений. Позвольте мне, господин Президент, еще раз публично заверить Вас в нашем искреннем отношении к дружеской стране Турции, с которой мы выстраиваем отношения со времен нашей независимости. Наша дружба и наши отношения прошли испытания временем. И Вы можете быть уверены в надежности наших отношений со стороны Беларуси. Мы всегда будем предсказуемы для Турции. И наша политика всегда будет соответствовать тому курсу, который Вы проводите уже не первый год в Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турецкой Республики:

Я очень счастлив, что, пусть и с опозданием, но являюсь первым Президентом Турции, который посетил Беларусь. В наших государствах около 90 миллионов населения, и это показывает, что в экономическом плане мы можем сделать очень многое. В товарообороте наметился небольшой спад, но я думаю, что за очень короткий срок мы можем поднять уровень товарооборота до 1 миллиарда. Для двух государств это не так-то сложно. На данный момент турецкие инвестиции составляют около 1,5 миллиардов долларов. В положительном ракурсе развиваются наши отношения, близки друг другу два государства. И наш визит будет очень хорошим началом для будущего.

Открытие минской Соборной мечети приурочили к визиту Президента Турции. Впервые построена она была на стыке XVIII-XIX веков. Но была разрушена. Выделить финансирование на воссоздание поручил сам Президент Эрдоган. В Беларуси 30 тысяч мусульман. В Минске мечеть пока единственная. Но зато она одна из самых больших в Восточной Европе. В день пятничной молитвы может принять 1,5-2 тысячи человек.

Президент Эрдоган совершает молитву, как и положено мусульманину. Для людей его веры пятница, кстати, лучший и священный день недели. После мечети почетный гость отправляется на площадь Победы. Возложение цветов к монументу.

У первой леди Эмине Эрдоган – своя программа. Прежде всего она отправляется в Национальный художественный музей. Живопись, искусство – как раз то, что интересно жене Президента Турции.

Здесь речь и о представленных картинах, и о возможных выставках. Эмине Эрдоган с директором музея обсуждает культурный обмен между странами. Искусство и, пожалуй, благотворительность – инвестиции, которые не дают финансовых дивидендов, на зато украшают душу. Еще один пункт в программе первой леди – Боровляны. Центр детской онкологии и гематологии. Подарки, а еще приглашение отдохнуть в специальном лагере в Анталии. Эмине Эрдоган, кстати, высоко оценила и уровень медицинской помощи, и доступность ее для белорусов.

Тем временем Президент Эрдоган возвращается во Дворец Независимости. Аллея почетных гостей. Каждый побывавший в Беларуси с официальным визитом глава государства вместе с нашим Президентом сажает дерево. Небольшое отступление от дел насущных – и снова к основной цели визита. Обозначили ее два президента уже самим выбором программы. Бизнес-форум. Деловое сотрудничество. Торговое-экономическое.

Осман Учар, заместитель директора иностранного частного унитарного предприятия:

Пять лет назад в Беларуси не было производства детских подгузников. Мы хотели быть первыми. В Европе можно покупать сырье, в Беларуси производить качественную продукцию и продавать на экспорт. Местоположение в Беларуси удобное, удобно работать. Дальше, думаю, больше инвестиций будет на этих территориях.

Осман Учар – турецкий бизнесмен. Идея организовать дело в Беларуси пришла в голову его отцу. И его первое предприятие по производству подгузников в нашей стране было запущено. Турецкие инвестиции составили около 10 млн долларов. Продукция поставляется во все страны СНГ. 60 рабочих мест.

Марина Пожиткова, старший лаборант:

Лаборатория оборудована по последнему слову техники. Отношение очень хорошее нанимателей, как с турецкой стороны, так и с белорусской.

Турецким бизнесом в Беларуси уже никого не удивишь. Турки у нас много строят, вкладывают средства в разные проекты. Так что интерес к форуму был ожидаем. Причем бизнес-элита такой обширной географии, что непредставленных сфер найти было сложно. И юридические услуги, и промышленность, и энергетика, и, разумеется, легпром. Турция вообще славится своим текстилем.

Сергей Мусиенко, политолог:

Почему наши ИП покупают это на рынках под Москвы. Почему Турция не могла поставлять сюда и производить на наших предприятиях, использовать опыт. Турецкий легпром доказал всему миру свое качество и быстро освоил рынки. Развивать совместные с турецкими СП по легкой промышленности – это перспектива.

Переход к кооперации – современный экономический тренд. Об этом, естественно, тоже шла речь на встрече в расширенном составе. Проектов совместных много. От автокомпонентов до банка с турецким капиталом. Увеличение авиарейсов и логистические маршруты.

Александр Лукашенко:

Думаю, уже пора уходить от чистой торговли товарами, перестраиваться на новую, кооперационную форму взаимодействия, которая является важнейшим механизмом выживания в современных условиях. У Беларуси и Турции есть необходимые для этого экономический потенциал и инструменты. Перспективным видится сотрудничество промышленных предприятий двух стран в области автомобиле- и тракторостроения, производства автокомпонентов. Необходимо способствовать созданию на территории наших государств совместных производств сложнотехнической продукции, в том числе в целях ее продвижения на рынки третьих стран.

Реджеп Тайип Эрдоган:

Турция – одна из тех стран, которые много инвестируют в экономику Беларуси. Думаю, подписание новых документов простимулирует не только наших бизнесменов к сотрудничеству, но и инвестиционное сотрудничество в целом между нашими странами.Чтобы оно шло легче и быстрее, нам необходимо создать льготный режим по взаимопроникновению капиталов и бизнеса.

По итогам переговоров стороны подписали около десятка документов. Все они в той или иной сфере определяют дальнейший курс развития отношений. Определились с курсом и многие бизнесмены – на форуме у них было достаточно возможностей, чтобы найти новые точки соприкосновения.

Сефа Гемдениз, председатель Турецко-белорусского делового совета:

Много отелей в Беларуси было построено турецкими компаниями. У вас работает крупный мобильный оператор. Он тоже является турецким. Есть здесь турецкие бизнесмены, которые производят продукцию в Гродно, Гомеле и Могилеве. Ожидаем, что бизнес-форум подстегнет взаимный интерес еще больше.

Исмаил Гюлле, председатель правления Союза экспортеров текстиля и текстильного сырья Стамбула (Турция):

Мы занимаемся текстилем. Закупаем ткани в Могилеве. Это хлопок и полиэстер. Сырье хорошее и качественное, поэтому с каждым годом закупки увеличиваются.

Если обозначить основную цель в цифрах – то это миллиард долларов. Речь о товарообороте. Но кроме фактического увеличения, президенты говорили и о глубине белорусско-турецких отношений. Турция входит в число ключевых партнеров Беларуси.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Есть ряд задумок в сфере производства автокомпонентов для автомобильной промышленности, для сборочных производств на территории ЕАЭС. Мы внесли турецким бизнесменам ряд выгодных предложений относительно размещения здесь своих производств в свободных экономических зонах. Турецкие партнеры с удовольсвтием откликнулись на эти предложения.

Визит был первым, визит был насыщенным. Как признаются президенты, решали не только внутренние вопросы. Обсудили международную повестку. Беларусь – страна с многовекторной политикой. И, к слову, география наших политических контактов даже за этот год – тому очередное подтверждение. Нынешняя осень тоже выдалась богатой на зарубежные поездки белорусского лидера. Поэтому знать ситуацию соседних с Турцией регионов, что называется, из первых уст дорогого стоит. Президент Эрдоган улетел поздно вечером. Отношениям двух стран в следующем году – четверть века, реализация достигнутых договоренностей станет новой ступенью нашего партнерства.