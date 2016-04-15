Результаты стамбульских встреч Президента: активный бизнес-диалог уже начал Кабул

Новости Беларуси. Саммит Организации исламского сотрудничества уже вошел в историю. И можно смело говорить о том, что форум вывел на новый уровень отношения Беларуси и стран Востока. Во время рабочего визита главы белорусского государства в Турцию Александр Лукашенко выступил на саммите с речью и провел ряд двусторонних встреч. И они были весьма результативными. Так, активный бизнес-диалог уже начала афганская сторона. Крупная делегация деловых кругов сегодня в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительные делегации и внимание миллиарда человек. Организация исламского сотрудничества — крупнейшая в мусульманском мире. Такой саммит проходит раз в три года. За час Президент принимающей гостей Турции осуществил более пятидесяти рукопожатий.

13-ый саммит Организации исламского сотрудничества уже называют историческим и рекордным по количеству участников. О перспективах здесь говорили христианская Беларусь и страны Востока. Пусть языковые барьеры и разъединяют политиков, но вот объединяют общие темы и «желание сверить часы».

Беларусь на саммите можно рассматривать как потенциального участника мирового мусульманского клуба. В перспективе можем получить статус наблюдателя. Заявку еще до саммита готовы были поддержать два десятка стран. В Синеокой представители Востока видят надежного торгово-экономического и политического партнера.

Оценили и миротворческий опыт Беларуси и пригласили за стол переговоров. Тем более, Синеокая открыта к диалогу. Об этом белорусский лидер скажет во время своей речи перед представителями 56 государств. И еще раз подчеркнет: укрепление связей с исламским миром является осознанным выбором нашей страны. Схожие взгляды на ценности, религиозную толерантность. Вместе готовы бороться и с терроризмом.

Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы должны жить в мире и согласии. И все экономические или другие споры решать за столом переговоров. Находить взаимовыгодные решения, которые бы содействовали развитию мира, стабильности, экономическому стабильному развитию, сокращению бедности людей. Это то, что мы сегодня успешно делаем.

Открытость к диалогу подтверждает и обширная двусторонняя повестка белорусского лидера. Казахстан, Турция, Индонезия, Пакистан, Афганистан, Катар. А это значит, рост товарооборота и инвестиций можно ждать как результат. Активный бизнес-диалог уже начала афганская сторона. Крупная делегация деловых кругов сегодня в белорусской столице. Нефтегазовая промышленность, пищевая, строительство, энергетика, фармакология.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Как сказал наш глава государства, готов предложить все, что мы производим. Наша техника, продукция нефтехимии, легкой промышленности, продукты питания – это то, что действительно сегодня востребовано афганскими партнерами.

Хашем Расоули, директор департамента международных отношений Торгово-промышленной палаты Афганистана:

Афганское правительство готово к торгово-экономическому сотрудничеству и привлечению инвестиций в страну.

Махаммад Абрагим Зариф в деловых кругах не первый год. Более 40 лет его компания – один из ведущих трейдеров молочных продуктов и куриного мяса. Но не только сотрудничество в пищевой сфере – приоритет, – отмечает бизнесмен. В Афганистане уже оценили нашу технику. Еще раньше закупали сотни «Беларусов». Объем поставок нужно возобновить.

Махаммад Абрагим Зариф, член правления Торгово-промышленной палаты Афганистана:

По двести, триста – до тысячи тракторов наши фирмы брали.

Интерес к саммиту огромный: освещали 700 репортёров. Чуть позже не только речи мировых лидеров журналисты буквально расхватают на цитаты. Отметят и каждую деталь. Таков он, символичный Восток. Теплота рукопожатий, длительность переговоров и даже дипломатическое соседнее размещение флагов дружественных государств.

Олег Ильин, директор Агентства стратегического и экономического развития:

Арабский мир – это тот регион, где есть сегодня свободные инвестиционные ресурсы. И инвестиционные фонды, допустим, того же Катара – они уже вкладывают в проекты Беларуси. И многие страны мира борются за эти инвестиции. Поэтому в очередной раз показать наше преимущество на таких площадках, наверное, это – позитивный плюс.

Договоренности достигнуты, а значит, время ждать конкретных контрактов и растущих цифр взаимного товарооборота христианской Беларуси и стран Востока.