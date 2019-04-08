«Я мечтал сделать такое интервью». Журналист Али Джура о беседе с Александром Лукашенко

Сам журналист Али Джура, кстати, хорошо говорит на русском. Второе образование он получал в нашем лингвистическом университете. В настоящее время руководит московским корпунктом агентства, а ранее представлял интересы «Анадолу» в Киеве.

Информационное агентство «Анадолу» – крупнейшее в Турции. Создано в 1920 году. Сегодня это акционерное общество, 49 % акций которого принадлежит государству. Новости «Анадолу» выходят на 10 языках.

Али Джура, глава московского корреспондентского пункта информационного агентства «Анадолу»:

13 лет назад я мечтал сделать такое интервью с господином Президентом. Вот это получилось.

Это первое для турецкой прессы интервью, я не помню такого раньше, никогда не было такого интервью. Это очень важно.

Обычно информацию берем с Запада, а получается тогда дефект, неправильная информация. Мы стараемся показать настоящую Беларусь от первого лица. Мы найдем правильный путь. Важно, чтобы друг друга – и народ, и политики – правильно поняли.

Интервью продолжалось около часа, корреспондент задал 11 вопросов. Темы в ходе разговора поднимались разные, помимо мировой политики обсудили двусторонние отношения Беларуси с Турцией. Напомним, ожидается, что на следующей неделе Александр Лукашенко посетит эту страну с рабочим визитом. Приоритетными направлениями переговоров станут баланс наших торговых отношений, совместные инвестиции и проекты.

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