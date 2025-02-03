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В 2025-м планируют ускорить интеллектуальную модернизацию экономики

03 февраля 2025 07:01
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Наука – одна из опор независимости государства. Она не может и не имеет права быть оторванной от реальной жизни. За последние годы Беларусь серьезно продвинулась в вопросе интеллектуальной модернизации производств, нарастила компетенции в высокотехнологичных отраслях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025-м планируют ускорить интеллектуальную модернизацию экономики-2

Этими достижениями мы обязаны, в том числе санкциям, которые перестроили мышление и показали, что импортозамещение – не прихоть, а жизненная необходимость для государства. Тема совместной работы науки и промышленности стала одной из ключевых и на недавнем мероприятии во Дворце Независимости.

Глава государства вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора, и, предупредив, что в нынешнюю пятилетку в научной отрасли предстоит сделать многое, повысил знаковость мероприятия. Как отметил глава государства, обучение должно быть ориентировано на практику. Речь о развитии прикладных исследований. Особое внимание отраслям, в которых у нас уже накоплены компетенции. Важно также сотрудничество образования и науки.

В 2025-м планируют ускорить интеллектуальную модернизацию экономики-4

Александр Шатько, общественный деятель:
На сегодняшний день каким путем идут учебные заведения, в том числе колледж? Это развитие производственной базы на предприятиях для учебных целей заведения. Покупать миллионные станки, приносить в лаборатории высокие технологии, смысла нет. Учащиеся должны уходить на предприятия там, куда они пойдут работать. Выходить на производство, смотреть и видеть свою перспективу, чем они будут заниматься.

Развитие научной деятельности и точечное внимание действительно нужным исследованиям – интеллектуальную модернизацию экономики необходимо ускорить, предупредил глава государства. Развитие национальных научных школ продолжится, в том числе для того, чтобы дать новым поколениям молодых ученых широкое поле возможностей для самореализации.

# Александр Шатько # Образование в Беларуси # Белорусская наука # Экономика

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