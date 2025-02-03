В 2025-м планируют ускорить интеллектуальную модернизацию экономики

Наука – одна из опор независимости государства. Она не может и не имеет права быть оторванной от реальной жизни. За последние годы Беларусь серьезно продвинулась в вопросе интеллектуальной модернизации производств, нарастила компетенции в высокотехнологичных отраслях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этими достижениями мы обязаны, в том числе санкциям, которые перестроили мышление и показали, что импортозамещение – не прихоть, а жизненная необходимость для государства. Тема совместной работы науки и промышленности стала одной из ключевых и на недавнем мероприятии во Дворце Независимости.

Глава государства вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора, и, предупредив, что в нынешнюю пятилетку в научной отрасли предстоит сделать многое, повысил знаковость мероприятия. Как отметил глава государства, обучение должно быть ориентировано на практику. Речь о развитии прикладных исследований. Особое внимание отраслям, в которых у нас уже накоплены компетенции. Важно также сотрудничество образования и науки.