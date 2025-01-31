Минэкономики: руководство промпредприятий ожидает увеличения спроса и объёмов выпуска продукции

Увеличения спроса и объемов выпуска продукции ожидает руководство промышленных предприятий Беларуси. Уверенный оптимизм подтверждает опрос научного института Министерства экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследование проведено в январе. Две трети респондентов отметили сохранение либо рост спроса на свою продукцию. Средний период обеспеченности заказами и уровень загрузки мощностей не изменились. Большинство опрошенных констатировали сохранение либо увеличение численности работников. Руководители нацелены на дальнейшее развитие: среди направлений для инвестиций лидируют обновление и расширение производств.