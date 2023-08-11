Новости экономики за 11.08.2023
Белорусы получают извещения о налогах на имущество. В какой срок необходимо произвести оплату и кто может рассчитывать на льготы? Растет спрос на кредиты в белорусских рублях. Не только среди населения, но и у бизнес-сферы. Чем это объясняют аналитики? И что происходит с индексом потребительских цен в стране?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕАЭС В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО ТЕМПАМ ПЕРЕВОДА ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ
Евразийский экономический союз в числе лидеров по темпам перевода взаимных расчетов в национальные валюты. Их доля по оценкам специалистов уже выше 85 %. На пути создания единой валюты основная работа связана с формированием общего финансового рынка ЕАЭС, отладкой действующих платежно-расчетных механизмов, организацией биржевой торговли. Расчет в нацвалютах в рамках ЕЭК будет расти. В план совместных действий включено наращивание сети корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в нацвалютах, а также подключение центробанков и коммерческих банков, обслуживающих взаимный товарооборот, к системе передачи финансовых сообщений Банка России в качестве альтернативы международной системе SWIFT.
В Беларуси снова снизилась годовая инфляция – статистику опубликовал Нацбанк.
ДО 1 СЕНТЯБРЯ БЕЛОРУСЫ ПОЛУЧАТ ОКОЛО 3,5 МИЛЛИОНА ИЗВЕЩЕНИЙ О НАЛОГАХ НА ИМУЩЕСТВО
До 1 сентября белорусы получат около 3,5 миллиона извещений о налогах на имущество. В них указываются сразу все налоги: по недвижимости, земле и транспорту. В 2022 году белорусы делали авансовые платежи за недвижимость – половину суммы. В этом до 15 ноября нужно доплатить остальное. Не платят налог инвалиды 1-й и 2-й групп, многодетные семьи с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, сколько квартир у них в собственности. Пенсионеры по возрасту также не должны платить налог за один жилой дом, даже если одновременно с ним владеют еще и квартирой. Если объектов недвижимости больше, надо платить налог на объект с меньшей стоимостью.
В 2023-м белорусская лёгкая промышленность экспортировала продукции на 245 млн долларов.