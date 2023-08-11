Новости экономики за 11.08.2023

Белорусы получают извещения о налогах на имущество. В какой срок необходимо произвести оплату и кто может рассчитывать на льготы? Растет спрос на кредиты в белорусских рублях. Не только среди населения, но и у бизнес-сферы. Чем это объясняют аналитики? И что происходит с индексом потребительских цен в стране? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЕАЭС В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО ТЕМПАМ ПЕРЕВОДА ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ

Евразийский экономический союз в числе лидеров по темпам перевода взаимных расчетов в национальные валюты. Их доля по оценкам специалистов уже выше 85 %. На пути создания единой валюты основная работа связана с формированием общего финансового рынка ЕАЭС, отладкой действующих платежно-расчетных механизмов, организацией биржевой торговли. Расчет в нацвалютах в рамках ЕЭК будет расти. В план совместных действий включено наращивание сети корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в нацвалютах, а также подключение центробанков и коммерческих банков, обслуживающих взаимный товарооборот, к системе передачи финансовых сообщений Банка России в качестве альтернативы международной системе SWIFT. В Беларуси снова снизилась годовая инфляция – статистику опубликовал Нацбанк. ДО 1 СЕНТЯБРЯ БЕЛОРУСЫ ПОЛУЧАТ ОКОЛО 3,5 МИЛЛИОНА ИЗВЕЩЕНИЙ О НАЛОГАХ НА ИМУЩЕСТВО