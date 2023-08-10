Московская область в 2023-м поставила в Беларусь продукции на 211 млн долларов

106 тысяч тонн продукции на более чем 211 миллионов долларов поставила в Беларусь Московская область в 2023 году. Из Подмосковья стали привозить на 43 % больше мясной продукции, кондитерских изделий и плодоовощных консервов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий товарооборот между Московской областью и Беларусью составил 562,5 миллиона долларов и увеличился в полтора раза. В свою очередь отечественные производители нарастили в Россию поставки мясной продукции, птицы, колбасных изделий. Больше стали продавать и белорусской говядины. В регионах выстраиваются целые торговые сети исключительно с белорусским товаром. В результате прирост валютной выручки только от мяса и мясопродуктов за три месяца с начала года составил 20 миллионов долларов.

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