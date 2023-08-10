Белорусским брендам станет легче войти на рынок России благодаря новому законодательному проекту

Документ предлагает относить к отечественным товарам в том числе продукцию локализованных в России белорусских производителей. Авторы проекта поясняют такой подход тем, что у Союзного государства есть единое пространство. Нормы о «российской полке» начнут действовать с 1 марта 2024 года. Тогда же квоты получат одежда, бытовая химия, косметика и ряд других товаров. Некоторые наши предприятия уже подтвердили свою готовность выйти с новыми производствами в Россию – дополнительные преференции на полке сделают этот процесс более выгодным.

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