Китайская лесопромышленная корпорация планирует увеличить закупки пиломатериалов в Беларуси

Китайская национальная корпорация лесной промышленности планирует больше закупать белорусских пиломатериалов на биржевых торгах и продавать товары китайского производства, в том числе оборудование для лесопромышленной отрасли через белорусскую площадку импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перспективе корпорация из Поднебесной рассчитывает нарастить товарооборот с нашей страной, заключая как импортные, так и экспортные сделки. А статус биржевого брокера в будущем позволит корпорации привлекать на белорусскую площадку компании из других отраслей экономики.

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