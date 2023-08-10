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Китайская лесопромышленная корпорация планирует увеличить закупки пиломатериалов в Беларуси

10 августа 2023 16:54
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Китайская национальная корпорация лесной промышленности планирует больше закупать белорусских пиломатериалов на биржевых торгах и продавать товары китайского производства, в том числе оборудование для лесопромышленной отрасли через белорусскую площадку импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайская лесопромышленная корпорация планирует увеличить закупки пиломатериалов в Беларуси-1

В перспективе корпорация из Поднебесной рассчитывает нарастить товарооборот с нашей страной, заключая как импортные, так и экспортные сделки. А статус биржевого брокера в будущем позволит корпорации привлекать на белорусскую площадку компании из других отраслей экономики.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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