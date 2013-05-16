Новости Беларуси. Потенциал для наращивания торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Вьетнама очевиден. Об этом заявил 16 мая глава нашего правительства Михаил Мясникович на встрече с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тан Зунгом. Как было отмечено, в 2014 году возможно заключение соглашения о зоне свободной торговли между Таможенным союзом и Вьетнамом. Это первое государство Азиатско-Тихоокеанского региона, с которым возможно подобное соглашение.

16 мая также в центре внимания совместные проекты в области машиностроения, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики, добычи полезных ископаемых, в легкой промышленности, фармацевтике и других сферах.

Отметим, в прошлом году товарооборот между двумя странами превысил 184 миллиона долларов. При этом наш экспорт достиг 156 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе официального визита вьетнамской делегации в Минск уже подписаны 10 коммерческих контрактов на сумму свыше 100 миллионов долларов. Беларусь поставит во Вьетнам партию беспилотников. Стороны договорились о создании предприятий. Так, в Минске построят кофейную фабрику, а в Ханое — молочное производство. Партнеры видят потенциал во всех областях.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы ставим задачу так, чтобы в текущем году провести необходимую подготовительную работу и в 2014 году подписать соответствующее соглашение. Подписав соглашение о зоне свободной торговли, создается такой своего рода экономический мост между двумя крупными мировыми экономическими блоками: ЕЭП и АСЕАН. И я должен подчеркнуть, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как и в АСЕАН, Вьетнам играет достаточно сильную роль и во многом определяет экономический климат в этом регионе, где проживает около 500 миллионов населения, и я должен отметить, что это растущий рынок.

Нгуен Тан Зунг, премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам:

Вьетнам намерен продолжить упрочение и расширение партнерских отношений с Беларусью. Сегодня проведены конструктивные и плодотворные переговоры в духе открытости и сотрудничества. Обсуждены меры усиления сотрудничества во многих областях: науке и технологий, образования и подготовки кадров, культуры, спорта и туризма.

Делегация из Въетнама почтила 16 мая память погибших в Великой Отечественной войне. На площади Победы в Минске премьер-министр Нгуен Тан Зунг возложил венок к подножию обелиска. Красные гвоздики легли к Вечному огню. Прозвучали гимны двух стран. Военнослужащие, по традиции, прошли по площади торжественным маршем.

Визит вьетнамской делегации в Беларусь продолжается. 17 мая в Минске запланирован ряд встреч. Перспективы сотрудничества накануне уже обсудили премьер-министры двух стран. Страны намерены увеличить товарооборот как минимум вдвое. В прошлом году он достиг почти 200 миллионов долларов. В рамках визита подписаны и 10 коммерческих контрактов на сумму свыше 100 миллионов долларов. Помимо этого в планах -- создание предприятий. Так в Беларуси построят кофейную фабрику, а во Вьетнаме — молочное производство. Партнеры видят потенциал во всех областях. Сейчас прорабатывают вопрос создания зоны свободной торговли между Таможенным союзом и Вьетнамом. Это первое государство Азиатско-Тихоокеанского региона, с которым возможно подобное соглашение.