«Белорусский промышленный форум» открылся 15 мая в Минске

Новости Беларуси. Искусственные изумруды, солнечные батареи, электронная керамика. Сотни самых последних разработок представлены на «Белорусском промышленном форуме». Он открылся сегодня в Минске. Участники - более 200 компаний в том числе и зарубежных.

Так, белорусские ученые презентуют уникальную технологию выращивания собственных изумрудов, новые методы переработки вторсырья, в том числе и автомобильных аккумуляторов. Также презентовали современные модели станков, внедрение которых позволит значительно сократить затраты и ускорить процесс производства.

Александр Ляпко, начальник бюро сервисного обслуживания ГНПО «Центр» НАН Беларуси:

Данный станок позволяет при производстве исключить часть операций. Это позволит нашим предприятиям ускорить процесс, удешевить его.

Роман Харченко, ведущий маркетолог центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси:

Это мощнейший светильник на сегодняшний день в Европе. Его мощность составляет в районе 300 Ватт. Это поможет нашим предприятиям сэкономить электроэнергию.

Алексантери Коло, представитель компании по производству кабельной продукции (Финляндия):

Чувствуем, что в Беларуси предприятия начинают применять все больше современных технологий.

Особое внимание на форуме - экологии производства, а так же энергоэффективным и ресурсосберегающим проектам. Что особенно важно сегодня, когда по всей стране проходит комплексная модернизация предприятий. К ней уже преступили более 5 тысяч предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Проведение этого форума и этой выставки поможет еще раз посмотреть самые лучшие достижения, которые есть сегодня в промышленности, в энергетике, в использовании возобновляемых видов энергии. Все это реально необходимо внедрять на наших предприятиях. Очень важно то, чтобы мы в процессе выставки смогли заключить новые инвестиционные соглашения, мы могли решить вопросы о создании новых предприятий.