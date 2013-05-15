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Премьер-министр Вьетнама с визитом в Беларуси

15 мая 2013 08:11
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Новости Беларуси. 15 мая начинается официальный визит в Беларусь премьер-министра Вьетнама. В Минске речь пойдет о заключении соглашения о зоне свободной торговли между Таможенным союзом Беларуси, России, Казахстана и Вьетнамом. В центре внимания будут совместные проекты в области машиностроения, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики, добычи полезных ископаемых, в легкой промышленности, фармацевтике и других сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам переговоров планируется подписание документов о сотрудничестве. Отметим, в прошлом году товарооборот между двумя странами превысил 184 миллиона долларов. При этом наш экспорт достиг 156 миллионов.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Вьетнам

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