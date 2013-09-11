В 2014 году в Минске будет построено не менее миллиона квадратных метров жилья

Новости Беларуси. В Минске в 2014 году построят не менее миллиона квадратных метров жилья. Особое внимание уделят тому, чтобы не было проблемных домов.

Как подчеркнул Николай Ладутько, в Минске строят сотни многоэтажек, и лишь несколько недобросовестных застройщиков портят репутацию всего стройкомплекса. Вместе с тем появляются и жильцы, которые, воспользовавшись пристальным вниманием к теме возведения домов, настаивают на скорейшем завершении строительства их квартир, не рассчитавшись за них.

Промышленные предприятия ориентированы на то, чтобы строить арендное жилье, ведь оно поможет решить вопрос с нехваткой трудовых ресурсов. К слову, первые в столице два арендных дома примут новоселов в День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Эти дома построены за счет городского бюджета. И они будут являться собственностью города. Эти люди будут жить в этих квартирах и платить деньги ЖРЭО Первомайского района. А эту арендную плату мы будем направлять на проектирование и строительство нового арендного дома. Мы говорим сегодня даже руководителям промышленных предприятий наших: тоже берите стройте арендное жилье. ЖСПК тоже будет строиться. В этом году классически, можно уже так сказать, в городе Минске будет введено в эксплуатацию чуть более 1 млн кв. метров домов. Во всяком случае, не меньше уровня прошлого года.