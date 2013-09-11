Александр Лукашенко поблагодарил главу «Роснефти» за принципиальную позицию по вопросам поставки нефти в Беларусь

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 11 сентября встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Глава государства поблагодарил российского гостя за принципиальную позицию по вопросам поставки нефти в Беларусь.

На встрече Игорь Сечин заявил, что его компания сохранит объемы поставок в Беларусь и выразил намерение развивать сотрудничество с нашей страной. Александр Лукашенко предложил обсудить и другие перспективные направления совместной работы с компанией «Роснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу Вас поблагодарить за принципиальность. Прежде всего, за принципиальность, которую Вы проявили в вопросах обязательств российской стороны по поставкам нефти с заводами нашей страны, в том числе и на Ваш завод. Потому что примерно половиной акций сегодня владеет «Роснефть» заводом в Мозыре. Заводом продвинутым, которым имеет свои рынки, рынки приличные. Вовремя мы об этом сказали, потому что опять же, откровенно скажу, я поручил заключить договоры по поставкам нефти с мирового рынка по мировым ценам – деваться было некуда, поскольку завод же не остановишь, это ущерб огромный заводу. Поэтому Ваше заявление было кстати. И я поручал правительству обязательно проработать эти вопросы по поставкам вашей нефти на переработку на наши заводы. Я думаю, мы договоримся. Тем более, не думаю, что Вы хотите, чтобы на Ваш традиционный рынок пошли какие-то другие продукты, выработанные с чужой нефти. Я не думаю, что это нам надо делать. А нам выгода от работы с Вами очевидна. Потому что сегодня нефть очень дорога, и мы фактически будем работать, ну, может, не в убыток, то по нулям это точно. Потери будут, конечно, приличные, если еще иметь в виду тот кризис, который у нас в мире бушует сегодня да и связанные с калийным этим, калийной неразберихой. Поэтому нам не к месту сегодня всякие перипетии и споры.

Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с «Роснефтью», и мы не хотим ограничиваться просто переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов. Такая империя нуждается в обеспечении, начиная от продуктов питания и заканчивая техникой. Поэтому мы будем просить рассмотреть Вас вопросы, чтобы мы имели преимущество в поставках той продукции, тех товаров, которые Вам нужны будут для производства и обеспечения функционирования всей этой огромной империи. Я уже тоже откровенно Вам об этом говорю. И я правительство просил, чтобы они проработали такие направления сотрудничества, потому что в свое время мы, по-моему с «Лукойлом», лет 7 тому назад договаривались, когда они перерабатывали нефть у нас. Я попросил, чтобы они посмотрели, какая техника, продукты питания, одежда для людей – мы можем изготовить здесь, шить для ваших людей, – спецодежда. И мы тогда приличные объемы нарастили торговли. Видимо, это ушло как-то, а может быть, продолжается – я не в курсе дела – сейчас. Поэтому, как видите, спектр сотрудничества очень широкий, и мы в нем крайне заинтересованы.

Игорь Сечин, президент ОАО НК «Роснефть»:

Большое спасибо за Ваше время, за внимание к проектам, которые мы совместно осуществляем на территории Республики Беларусь. Я воспользуюсь этой встречей для того, чтобы так же поблагодарить Вас, Президента Российской Федерации, Правительство России, Министерство энергетики, которые помогли нам сохранить объемы поставки на Беларусь, в том числе на активы, акционером которых является сама компания «Роснефть».

Мы придерживаемся того, что выполнение контрактных обязательств – это святое правило для бизнеса. Нам, безусловно, интересно работать в Беларуси. Я только что провел утром предметные переговоры с руководством «Белнефтехима» Игорем Федоровичем Жилиным. Мы договариваемся о развитии сотрудничества нашего по всем направлениям и приглашаем белорусских производителей участвовать в тендерах, которые проводит наша компания. По той номенклатуре, которая производится в Беларуси, мы будем рады видеть оборудование и продукты. Мы достаточно много закупаем для наших сотрудников. В компании «Роснефть» работает сейчас порядка 3 тысяч человек.