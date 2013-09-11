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Николай Ладутько: Станцию метро «Малиновка» откроем к 9 мая

11 сентября 2013 14:42
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Новости Беларуси. Столичную станцию метро «Малиновка» планируют открыть в мае. Об этом 11 сентября сообщил председатель Мингориспокома Николай Ладутько.

Сроки строительства затянулись из-за кадровых проблем. В частности, не хватает монолитчиков. Чтобы достроить станцию, требуется несколько сотен специалистов, пока удалось найти лишь 50.

Также начались подготовительные работы к строительству третьей линии метро. Она пройдет под рекой Свислочь и соединит южные и северные  районы с центром. На новой ветке  будет 7 станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:
К 9 мая откроем станцию метро. В очень непростых условиях там работы ведутся. Мы там сказали частным застройщикам, которые вдоль проспекта Дзержинского строят: «Дайте людей, помогите». Там не хватает 200 человек монолитчиков. Начали уже работы подготовительные по перекладке коммуникаций. Потому что третья линия уже строится. И в следующем году задача – войти в такую более активную фазу уже, опуститься под землю, раскопать первую станцию.

# Экономика # Минское метро # Николай Ладутько # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # Минский городской исполнительный комитет

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