Уже подсчитывают ущерб в десятки миллионов евро. Кого на самом деле задели санкции против Беларуси?

Новости Беларуси. Секторальные санкции в отношении Беларуси Совет ЕС принял 24 июня. Они затрагивают в том числе и торговлю калийными удобрениями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это уже сейчас болезненно сказывается не на нашей экономике, а на экономике прибалтийских государств. Там уже подсчитывают потери и называют суммы в несколько десятков миллионов евро.

Евгений Поболовец, СТВ:

Так, «Литовские железные дороги» из-за санкций в отношении Беларуси потеряют 18-19 миллионов евро дохода. Об этом заявил глава госкомпании Мантас Бартушка. Добавьте к этому Клайпеду. Дирекция порта лишится 3 миллионов евро, а портовые компании – 11 миллионов евро доходов. Об этом говорит Министерство транспорта.

К слову, еще накануне введения санкций прибалтийские компании стали требовать себе компенсации за сокращение бизнеса с нашей страной. Но какая нам разница, чем думали там и как сейчас будут компенсировать свои убытки? Нам ведь важно понимать другое: как на эти санкции реагируем мы у себя, в Беларуси? Этой теме наши коллеги уделили достаточно внимания в ток-шоу «По существу».