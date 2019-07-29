Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

Новости Беларуси. Тысячи километров – не преграда партнёрским отношениям. Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с белорусскими регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ташкенте уже собирают тракторы «Беларус», погрузчики, экскаваторы по технологии нашего «Амкодора», самосвалы на базе шасси МАЗ.

О потенциале нашей страны весь день говорили участники форума регионов обоих государств. Гостям презентовали новейшую технику от крупных отечественных промышленных гигантов на площадке МТЗ.

Партнёры из Узбекистана намерены отходить от сборки и углублять локализацию совместных производств. Ожидается, что стороны заключат контракты на сумму не меньше 300 миллионов долларов.

Андрей Рыбак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Обсудили очень много вопросов: как формируется промышленная политика в обеих странах, какие льготы существуют, какие проекты мы планируем в развитие нашего инвестклимата. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы содействовать бизнесу для развития таких партнерских связей.

Илхом Абдуллаев, председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана:

МТЗ – легенда. Я, например, первый раз в Минске, вижу эту технику – она действительно инновационна, отвечает современным требованиям, не уступает ни в чем известным в мире брендам.

Сахиб Саифназаров, заместитель министра экономики и промышленности Узбекистана:

В рамках этого форума будут достигнуты интересные соглашения, договора. В первую очередь – это по промышленной кооперации, промкооперацию мы видим и по электротехнической промышленности, по текстильной, пищевой промышленности.

Нодир Отажонов, советник премьер-министра Узбекистана:

Нас очень интересует животноводство, именно механизация животноводства, кормоуборка, кормозаготовка. В этом направлении мы подготовили проект соглашения с «Гомсельмашем».

Кроме того, стороны планируют развивать сотрудничество в сфере инноваций, науки и культуры. В рамках форума в столице открылась выставка-ярмарка узбекских товаров. Их представлено больше тысячи от производителей из 10 регионов этой страны.