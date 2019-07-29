Новости экономики за 29.07.2019
Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство предлагает обсудить проект изменений в закон о государственном регулировании торговли и общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вынесенный на общественное обсуждение документ должен существенно упростить ведение этого бизнеса.
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В частности, предполагается переход на уведомительный принцип начала и осуществления деятельности, самостоятельное определение режима работы, и даже отказ от ассортиментных перечней продукции для общепита. Дополнительно вводится целый ряд новых терминов, таких, например, как «кейринг».
Значительно изменяются правила размещения передвижных торговых точек и многое другое. В течение ближайших двух недель, все заинтересованные могут ознакомиться с новым законопроектом и высказать свои замечания и предложения.
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 8,5 %
Электронная торговля набирает популярность быстрыми темпами. За первое полугодие количество интернет-магазинов в стране увеличилось на 8,5 %, это 1644 новые площадки.
Таким образом, на сегодняшний день их число уже превысило 21 тысячу. Правда, продажи растут не такими быстрыми темпами. В общем товарообороте за тот же период доля интернет-магазинов увеличилась всего лишь на 3,7%.
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