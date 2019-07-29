Новости экономики за 29.07.2019

Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство предлагает обсудить проект изменений в закон о государственном регулировании торговли и общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вынесенный на общественное обсуждение документ должен существенно упростить ведение этого бизнеса.

Бизнес на селе. Какие дополнительные льготы получат частники?

В частности, предполагается переход на уведомительный принцип начала и осуществления деятельности, самостоятельное определение режима работы, и даже отказ от ассортиментных перечней продукции для общепита. Дополнительно вводится целый ряд новых терминов, таких, например, как «кейринг».