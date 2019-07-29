Бизнес на селе. Какие дополнительные льготы получат частники?

Новости Беларуси. Сельский бизнес получит новые льготы, а срок действия уже существующих будет продлён до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство подготовило соответствующий проект указа.

Среди нововведений стоит отметить новый тариф на электроэнергию для магазинов и столовых. Он будет снижен до уровня, по которому сейчас платят организации, оказывающие бытовые услуги. Важные послабления коснуться также аренды и отчуждения недвижимости. На сегодня льготы, предусмотренные указом, распространяются на 18 тысяч посёлков и деревень.