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В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои

29 июля 2019 18:30
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Новости Беларуси. 29 июля в Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои-1

Его установили в сквере на пересечении улиц Кирова и Свердлова. Творческое наследие Навои включает около 30 сборников стихов и поэм.

В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои-4

В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои-6

В его произведениях отражены культурные традиции мусульманских народов, Средней Азии и Ближнего Востока.

В Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои-9

Малика Алихаджаева, артистка ансамбля «Ташкент Зеболари»:
Его труды можно сравнить только с трудами Пушкина, так как Алишер Навои – основоположник литературного узбекского языка. Его произведения мы изучаем с самого детства. Одно из его самых известных произведений – это «Пятерица» («Хамса), было переведено на множество языков и изучается по сей день.

# Памятники # Культура # Малика Алихаджаева # Фотофакт

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