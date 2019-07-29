Новости Беларуси. 29 июля в Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 29 июля в Минске открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его установили в сквере на пересечении улиц Кирова и Свердлова. Творческое наследие Навои включает около 30 сборников стихов и поэм.
В его произведениях отражены культурные традиции мусульманских народов, Средней Азии и Ближнего Востока.
Малика Алихаджаева, артистка ансамбля «Ташкент Зеболари»:
Его труды можно сравнить только с трудами Пушкина, так как Алишер Навои – основоположник литературного узбекского языка. Его произведения мы изучаем с самого детства. Одно из его самых известных произведений – это «Пятерица» («Хамса), было переведено на множество языков и изучается по сей день.