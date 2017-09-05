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Урожайность в 515 центнеров с гектара: в Беларуси приступили к уборке сахарной свеклы

05 сентября 2017 07:36
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Новости Беларуси. Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси. Традиционно лидер по выращиванию этой культуры – Гродненская область. Там планируют собрать около двух миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожайность в 2017 году – 515 центнеров с гектара, что выше прошлогодней. И, по предварительной оценке, сахаристость корня также значительно сильнее. С 1 сентября заводы уже начал приемку нового урожая. Ранняя сдача – удобный вариант для хозяйств неплохо заработать. Сладкие корнеплоды – самые выгодные культуры.

Урожайность в 515 центнеров с гектара: в Беларуси приступили к уборке сахарной свеклы-1

Андрей Ракуть, агроном по защите растений племзавода «Россь»:
В этом году урожайность будет больше, чем в прошлые годы, потому что были и дожди, и тепло было, и свекла набрала максимально, будет сахаристость большая, больше, чем в прошлом году.

Урожайность в 515 центнеров с гектара: в Беларуси приступили к уборке сахарной свеклы-4

Дмитрий Захарчук, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Волковысского райисполкома:
Сахарная свекла – это высокорентабельная культура. Зачастую рентабельность достигает более 20-30%.

Уборку уже ведут Гродненская и Минская области, остальные регионы приступят в ближайшие дни. Основной урожай сахарной свеклы поспеет в октябре.

# Экономика # Уборочная кампания # Дмитрий Захарчук

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