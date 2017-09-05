Урожайность в 515 центнеров с гектара: в Беларуси приступили к уборке сахарной свеклы

Новости Беларуси. Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси. Традиционно лидер по выращиванию этой культуры – Гродненская область. Там планируют собрать около двух миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожайность в 2017 году – 515 центнеров с гектара, что выше прошлогодней. И, по предварительной оценке, сахаристость корня также значительно сильнее. С 1 сентября заводы уже начал приемку нового урожая. Ранняя сдача – удобный вариант для хозяйств неплохо заработать. Сладкие корнеплоды – самые выгодные культуры.