Урожайность в 515 центнеров с гектара: в Беларуси приступили к уборке сахарной свеклы
Новости Беларуси. Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси. Традиционно лидер по выращиванию этой культуры – Гродненская область. Там планируют собрать около двух миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Урожайность в 2017 году – 515 центнеров с гектара, что выше прошлогодней. И, по предварительной оценке, сахаристость корня также значительно сильнее. С 1 сентября заводы уже начал приемку нового урожая. Ранняя сдача – удобный вариант для хозяйств неплохо заработать. Сладкие корнеплоды – самые выгодные культуры.
Андрей Ракуть, агроном по защите растений племзавода «Россь»:
В этом году урожайность будет больше, чем в прошлые годы, потому что были и дожди, и тепло было, и свекла набрала максимально, будет сахаристость большая, больше, чем в прошлом году.
Дмитрий Захарчук, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Волковысского райисполкома:
Сахарная свекла – это высокорентабельная культура. Зачастую рентабельность достигает более 20-30%.
Уборку уже ведут Гродненская и Минская области, остальные регионы приступят в ближайшие дни. Основной урожай сахарной свеклы поспеет в октябре.