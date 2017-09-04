Новости экономики за 04.09.2017

Новости Беларуси. Наш экономический обозреватель, как говорится, подбила цифры и подсчитала выгоду для тех семей, где школьники пользуются городским транспортом бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скажем, для минчан. Какая в итоге экономия в семейном бюджете? Если в семье трое школьников, то порядка 3 рублей в день – это если до школы добираться без пересадок. Кружки и секции не в счет. ДО ШКОЛЫ, ОБРАТНО И НЕ ТОЛЬКО

Бесплатный проезд для школьников действует в стране седьмой год. Контролеру достаточно предъявить справку из учебного заведения, теперь с фотографией и указанным местом жительства. Дети могут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно с 1 сентября по 30 июня каждого года.

Предполагается, что таким образом дети могут бесплатно добираться до школы и назад, однако на практике ученики пользуются правом для всех передвижений на транспорте. ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

Вырос спрос на земельные участки в Минском районе. В августе 2017 года с аукциона их было продано 44, это на 12 больше, чем в июле. За ростом спроса ожидаемо растет и цена: почти 20 тысяч долларов в последний летний месяц против 15,5 тысяч июльской цены. На 13 участков из 44 претендовали всего по одному человеку, поэтому их продали с минимальной наценкой в 5 %. Рекордсмен в 15 соток со всеми коммуникациями ушел с молотка за 31 338 условных единиц. На него претендовали сразу 14 человек, и цена лота увеличилась в 6 раз. МЕНЬШЕ ГЛАЗУРИ – БОЛЬШЕ РЫБЫ

С началом осени вступил в силу новый техрегламент ЕАЭС на рыбу. Документ содержит ряд новшеств, направленных на защиту потребителей и определяющих для бизнеса четкие правила работы.