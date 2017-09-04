Новости экономики за 04.09.2017
Новости Беларуси. Наш экономический обозреватель, как говорится, подбила цифры и подсчитала выгоду для тех семей, где школьники пользуются городским транспортом бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скажем, для минчан. Какая в итоге экономия в семейном бюджете?
Если в семье трое школьников, то порядка 3 рублей в день – это если до школы добираться без пересадок. Кружки и секции не в счет.
ДО ШКОЛЫ, ОБРАТНО И НЕ ТОЛЬКО
Бесплатный проезд для школьников действует в стране седьмой год. Контролеру достаточно предъявить справку из учебного заведения, теперь с фотографией и указанным местом жительства. Дети могут пользоваться городским общественным транспортом
бесплатно с 1 сентября по 30 июня каждого года.
Предполагается, что таким образом дети могут бесплатно добираться до школы и назад, однако на практике ученики пользуются правом для всех передвижений на транспорте.
ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА
Вырос спрос на земельные участки в Минском районе. В августе 2017 года с аукциона их было продано 44, это на 12 больше, чем в июле. За ростом спроса ожидаемо растет и цена:
почти 20 тысяч долларов в последний летний месяц против 15,5 тысяч июльской цены.
На 13 участков из 44 претендовали всего по одному человеку, поэтому их продали с минимальной наценкой в 5 %. Рекордсмен в 15 соток со всеми коммуникациями ушел с молотка за 31 338 условных единиц. На него претендовали сразу 14 человек, и цена лота увеличилась в 6 раз.
МЕНЬШЕ ГЛАЗУРИ – БОЛЬШЕ РЫБЫ
С началом осени вступил в силу новый техрегламент ЕАЭС на рыбу. Документ содержит ряд новшеств, направленных на защиту потребителей и определяющих для бизнеса четкие правила работы.
Например, установлены конкретные предельно допустимые значения массовой доли глазури.
В замороженной рыбе она не должна превышать 5 %, в замороженной рыбной продукции – 7 %, из неразделанных ракообразных – 14 %. При этом масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури.
ЭЛЕКТРОЗАПРАВКИ
«Белоруснефть» может стать национальным сетевым оператором по зарядке электромобилей. В ближайшие три года запланировано строительство 40 электрозаправок на основных автомагистралях.
В 2017 году реализуют семь проектов по строительству станций для зарядки электромобилей.
Четыре из них возведут в столице, еще по одной в Минской, Брестской и Могилевской областях. Все они будут появляться на территории действующих автозаправочных станций.
По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль укрепился к доллару и евро. Американская валюта в минусе на 0,3 копейки, актуальный курс 1,92. Евро подешевел до 2,29 копеек. Курс российского рубля прибавил больше копейки, за 100 торгуют 3 рубля 33 копейки.