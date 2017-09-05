Новости Беларуси. Новые рынки. Белорусские предприятия начали экспортировать ткани изо льна в Республику Корея. Туда отправилось уже три крупные партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые рынки. Белорусские предприятия начали экспортировать ткани изо льна в Республику Корея. Туда отправилось уже три крупные партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спрос на одежду, скатерти, постельное белье из «северного шелка» в странах дальнего зарубежья постоянно растет. Так, только в 2017 году наш национальный бренд впервые открыли для себя жители Чили, а уже скоро белорусский лен будет продаваться в Индии – переговоры о поставках в азиатскую страну находятся на завершающей стадии. Перспективным направлением для поставок также страны Латинской Америки, США и Канада.