К такому урожаю наши аграрии шли 20 лет: итоги уборочной кампании-2017

Новости Беларуси. Результаты уборочной кампании на неделе были в центре внимания Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские аграрии увеличивают внутренний валовой продукт на 2,5-3 %. С кукурузой и рапсом ожидается урожай зерновых на уровне 10 миллионов тонн – достаточно для обеспечения продовольственной безопасности страны. И даже больше: один миллион тонн зерна можно продать на экспорт. За первое полугодие наши аграрии уже заработали на экспорте продовольствия 1,5 миллиарда долларов.

Будет хлеб – будут песни. А в эти дни они звучат по всей Беларуси. Выходные оказались урожайными на дожинки местного значения. Есть повод: зерновые не подвели. К такому урожаю наши аграрии шли 20 лет. Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат «Снов»:

Были поля, на которых пшеница давала по 115 центнеров. В зернохранилище агрокомбинта «Снов» более 50 тысяч тонн зерновых. На заре независимости именно столько пшеницы производила вся Беларусь. Сейчас счет идет на миллионы тонн, и пока эксперты прогнозируют: вместе с кукурузой и масличными культурами возьмем рубеж в 10 миллионов тонн зерна. В агрокомбинте «Снов» строят отдельный комплекс для кукурузного зерна высотой с 12-этажный дом. О реально высоких урожаях зерна на неделе Президенту доложили руководители аграрного штаба страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное – баланс по зерновым. Хватит ли нам для того, чтобы прокормить народ. Это естественно, не обсуждается. Это всегда у нас хватало, уже 20 лет подряд, с запасом. Мы договаривались, что порядка миллиона тонн мы возьмем в резерв, путь будет хлеб. Это золото, это золотовалютные резервы. Спешить продавать золотовалютный резерв не стоит. Торопиться надо в уборке урожая картофеля и овощей. Как выполняются поручения Президента 2 и 3 сентября проследил десант высокопоставленных чиновников на полях столичного региона. Но, как говорится, не хлебом единым. Сейчас на первом плане – уборка второго хлеба, сахарной свеклы и овощей. Александр Лукашенко:

Хватит ли нам этих культур для создания, как вы их называете, стабилизационных фондов? Я прямо говорю: для того, чтобы достойно народ выглядел и мог всегда купить и морковку, и свеклу, и капусту, и яблоко, несмотря на неурожайный год, и так далее.

Самое важное – вопрос сохранности решен. Это раньше весной 2 из 10 картофелин приходилось выбрасывать, сейчас у клубней условия гораздо лучше. Сортировочный аппарат – отечественный, а вот климат хранилища, +8, по голландским технологиям. Но и своя погода не подвела. Николай Радоман:

В этом году у нас около 600 центнеров урожайность. Руководитель Минсельхозпрода после совещания у главы государства рассказал журналистам о хороших видах на картофель и овощи. А во время инспекции полей и показал этот урожай. Те, кто не поверил своим глазам, проверили своими руками. За спиной крестьян – настоящий Клондайк. Высокие урожаи 2017 года позволяют: первое – на 40 % сократить количество убыточных хозяйств, второе – увеличить валютную выручку от экспорта продовольствия.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

По итогам работы за 7 месяцев валютная выручка составила порядка 1,5 миллиарда долларов США, темп роста составляет 16,1 %. Хлеб собран, но работа продолжается. Осенний день год кормит, и ВВП страны питает. По прогнозам экспертов аграрии увеличивают главный экономический показатель на три процентных пункта. Вот один из тех, кто это делает, рекордсмен жнива-2017 Михаил Солодуха. Его результат легче считать не МАЗами, а железнодорожными составами.

Михаил Солодуха, комбайнер агрокомбината «Ждановичи»:

350-400 тонн в день – это получается 7 вагонов железнодорожных. А если все это разделить, то получается, наверное, около 2 или 3 составов. Несколько минут на эксклюзивное мини-интервью программе «Неделя», столько же времени на поздравления с лучшим показателем в стране, и вновь за руль комбайна. Вместо зернового клина – свекольные поля. Михаил Солодуха:

Надо любить свою работу, это в первую очередь. Ну а потом – уже 30 лет работаю, все идет по накатанной. «Комбайнер-шеститысячник» звучит гордо, а вот шеститысячная корова становится привычным показателем. В одних странах есть нефтеносные жилы, а Беларусь создала молочные реки, перетекающие в золотовалютный источник. Заграницу наши аграрии стараются продавать продукты с высокой добавленной стоимостью. У говядины и масла рентабельность 15 %, у сыров – достигает 26 %. А экспорт продовольствия соизмерим с прибылью от нефтепереработки.