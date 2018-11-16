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Уникальный банкомат появился в Минске: деньги можно не только снять, но и положить, а также обменять валюту

16 ноября 2018 08:17
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Без кассиров и очередей. Банк ВТБ первым в Беларуси представил банкомат с технологией замкнутого оборота наличных и расширенным перечнем услуг.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления развития сети ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) – Игорь Евдаков.

У нас есть банкоматы в иных банках, которые работают с наличными. Чем ваш банкомат будет отличаться?

Игорь Евдаков, начальник управления развития сети ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):
В иных банках банкоматы обладают классическими функциями, вы можете там только снять деньги либо пополнить карточку. Банкомат нашего банка – это инновационное устройство, которое было призвано заменить кассы в отделениях. В этом банкомате вы можете осуществить валютно-обменную операцию. Вы можете прийти и за наличные белорусские рубли купить валюту либо точно так же сдать валюту и получить белорусские рубли. Если вы занимаетесь бизнесом, то вы, как юрлицо, можете прийти в банкомат сдать выручку, и она будет у вас на счёте буквально через три секунды. В этом, наверное, и есть инновационность нашего устройства.

Уникальный банкомат появился в Минске: деньги можно не только снять, но и положить, а также обменять валюту-1

Офис банка работает, исходя из работы торговых центров. Это, как правило, до 22.00. Когда банковские отделения закрываются в 19.00, а мы с вами оканчиваем работу и уже больше не можем совершить какие-то операции, то вы можете приехать и совершить полноценный перечень операций, которые вы можете сделать в отделении банка, только здесь это более компактно.

Где можно обменять деньги в мини-офисе банка ВТБ? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Реклама # Экономика # Игорь Евдаков # Фотофакт

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