Уникальный банкомат появился в Минске: деньги можно не только снять, но и положить, а также обменять валюту

Без кассиров и очередей. Банк ВТБ первым в Беларуси представил банкомат с технологией замкнутого оборота наличных и расширенным перечнем услуг.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления развития сети ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) – Игорь Евдаков.

У нас есть банкоматы в иных банках, которые работают с наличными. Чем ваш банкомат будет отличаться?

Игорь Евдаков, начальник управления развития сети ЗАО Банк ВТБ (Беларусь):

В иных банках банкоматы обладают классическими функциями, вы можете там только снять деньги либо пополнить карточку. Банкомат нашего банка – это инновационное устройство, которое было призвано заменить кассы в отделениях. В этом банкомате вы можете осуществить валютно-обменную операцию. Вы можете прийти и за наличные белорусские рубли купить валюту либо точно так же сдать валюту и получить белорусские рубли. Если вы занимаетесь бизнесом, то вы, как юрлицо, можете прийти в банкомат сдать выручку, и она будет у вас на счёте буквально через три секунды. В этом, наверное, и есть инновационность нашего устройства.