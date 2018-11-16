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В Минске проходит масштабный Евразийский горно-геологический форум

16 ноября 2018 07:10
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Новости Беларуси. Беларусь планирует расширять экспорт геологоразведочных услуг. В эти дни в Минске проходит масштабный Евразийский горно-геологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит масштабный Евразийский горно-геологический форум-1

Площадкой для обсуждения актуальных вопросов отрасли белорусская столица становится уже в третий раз. В 2018году на форум приехали более 300 учёных и практиков из России, Казахстана, Узбекистана, Германии, Польши. В настоящее время Минприроды Беларуси активно занимается цифровизацией горной отрасли. В перспективе это обеспечит минимизацию затрат. Работаем и с зарубежными партнёрами, в первую очередь со странами СНГ и африканским континентом. Диалог налажен с Кубой, Венесуэлой, Пакистаном.

В Минске проходит масштабный Евразийский горно-геологический форум-4

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Мы сохранили такие достижения как традиционная геологоразведка  поиски, добыча и переработка, модернизация предприятий – так и сегодня находимся в поиске новых доступных технологий. Нам нужно укрепить кадровый потенциал, технически переоснастить эту службу. У нас есть планы приступить к серьезной модернизации геологоразведочной отрасли. Если мы будем убедительны и нас поддержат, это произойдет в ближайшее время.

В Минске проходит масштабный Евразийский горно-геологический форум-7

Акбатыр Надырбаев, председатель комитета геологии и недропользования Казахстана:
Сейчас проводится большая работа по созданию умных рудников. Канада, Австралия, Чили, многие страны занимаются этой проблемой.

 

Минерально-сырьевая база – это основа экономики. И в нашей стране этот вопрос находится на серьёзном контроле. Глава государства ставил задачу по выявлению новых залежей полезных ископаемых. Вторая важная задача – охрана окружающей среды. В целом в СНГ находится около трети мирового ресурса природного газа, около четверти – угля, десятая часть мировых запасов нефти.

# Добыча нефти # Экономика # Андрей Худык # Фотофакт

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