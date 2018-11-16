Новости Беларуси. Беларусь планирует расширять экспорт геологоразведочных услуг. В эти дни в Минске проходит масштабный Евразийский горно-геологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадкой для обсуждения актуальных вопросов отрасли белорусская столица становится уже в третий раз. В 2018году на форум приехали более 300 учёных и практиков из России, Казахстана, Узбекистана, Германии, Польши. В настоящее время Минприроды Беларуси активно занимается цифровизацией горной отрасли. В перспективе это обеспечит минимизацию затрат. Работаем и с зарубежными партнёрами, в первую очередь со странами СНГ и африканским континентом. Диалог налажен с Кубой, Венесуэлой, Пакистаном.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Мы сохранили такие достижения как традиционная геологоразведка – поиски, добыча и переработка, модернизация предприятий – так и сегодня находимся в поиске новых доступных технологий. Нам нужно укрепить кадровый потенциал, технически переоснастить эту службу. У нас есть планы приступить к серьезной модернизации геологоразведочной отрасли. Если мы будем убедительны и нас поддержат, это произойдет в ближайшее время.