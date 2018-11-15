Авиация, сельское хозяйство, автомобилестроение: какие интересы есть у Беларуси в Иркутской области?

Новости Беларуси. О том, что у Беларуси и Иркутской области России большой торгово-экономический потенциал, 15 ноября говорили во Дворце Независимости. Здесь прошли переговоры Александра Лукашенко с губернатором российского региона Сергеем Левченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Прибайкальем наша страна сотрудничает уже не один год. За это время партнеры реализовали целый ряд успешных проектов. Время выходить на новый уровень. О перспективах партнерских отношений – корреспондент Ольга Коршун.

Иркутская область – регион в Восточной Сибири. По площади примерно как Турция, по населению – чуть больше Минска. Но по запасам природных ресурсов с ним соперничать сложно. Прибайкалье богато углем, рудой, газом, нефтью. Регион занимает четвертое место в России по добыче золота. Настоящим природным сокровищем можно считать и озеро Байкал.

Виктор Ильичев – депутат Думы Иркутска и генеральный директор строительной компании с годовым оборотом в 100 миллионов долларов. В подчинении 2000 человек. Трудятся не покладая рук, но все равно огромные объемы местные строители освоить не в силах, необходимы партнеры. Для этого сибиряки прилетели в Беларусь.

Виктор Ильичев, генеральный директор строительной компании (Россия):

Мы бы могли предложить белорусским строительным компаниям отдельный объект. Он может касаться гражданского строительства, строительства школ, детских садов.

Ольга Коршун, СТВ:

В поисках партнера сибиряки проделали достаточно долгий путь: все-таки между Минском и Иркутском почти 6000 километров. Но, как признавались наши коллеги из Сибири, они в Беларуси себя чувствуют достаточно комфортно. Особенно в плане погоды, ведь в Иркутске уже настоящая зима.

Уже по первым рукопожатиям можно предугадать тональность встречи и даже уровень сотрудничества. В основе взаимодействия – не просто бизнес, а доверительные и дружеские отношения. Александр Лукашенко даже свою речь начал с поздравлений: у российского губернатора недавно был день рождения. Но прежде всего дела государственные. Беларусь входит в топ торговых партнеров Иркутской области. В 2017-м совместный товарооборот превысил 77 миллионов долларов. В 2018 году уже вплотную приблизились к этой цифре, но есть возможность увеличить ее в разы. Для этого нужно развивать промышленную кооперацию в разных сферах – от сельского хозяйства до автомобилестроения.

Александр Лукашенко: «МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету» Вот этот самолет, который выпускают иркутские специалисты. МС-21 расшифровывается как «Магистральный самолет 21 века». Это второй российский проект для гражданской авиации. Новый самолет преодолевает расстояния до 6000 километров. Как раз столько разделяют Минск и Иркутск, а значит, не за горами и прямой авиарейс.

Тем временем еще один совместный проект уже набрал нужную высоту. Каждый год в Россию поставляют около 10 тысяч могилевских лифтов. Ну а недавно открыли совместное предприятие по сборке в российском Ангарске. Производство быстро пошло вверх: с апреля выпустили более 350 лифтов, а до конца года объемы вырастут еще на треть. Так что планы совсем не заоблачные.

Антон Бельский, и. о. начальника отдела маркетинга ОАО «Могилевлифтмаш»:

Сотрудничество у нас взаимовыгодное. Во-первых, обеспечивается должный контроль качества, как на нашем предприятии, так и на предприятии-партнере. Второе: для Иркутской стороны это дает дополнительное создание рабочих мест.

Белорусскую технику в Иркутске уже обкатали. Не один год наши БелАЗы трудятся на добыче угля и руды, а по Иркутску колесят белорусские автобусы. Зеленый свет ожидают новые совместные проекты. К примеру, в сельском хозяйстве. Прибайкалье – это, конечно, регион экстремального земледелия. Заморозки отступают только в июле. Но на стороне наших аграриев опыт и технологии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что в последние годы мы создали очень много образцов сельхозмашин, тракторов, комбайнов зерно-, кормоуборочных. Они не уступают по цене и качеству, а значительно превосходят (особенно по цене) зарубежные аналоги. Присмотритесь, если нужно будет – пожалуйста, мы можем здесь тоже сотрудничать. Что касается вообще сельского хозяйства – животноводства, растениеводства, внедрения передовых технологий – у нас здесь есть сотрудничество. Вы должны знать, что мы к вам относимся как к близким и родным людям. Мы всегда готовы поделиться всем тем, что у нас есть. Я часто говорю: если мы уже на Сахалине смогли создать комплекс до 10 тысяч тонн молока производства и земли подобрали какие надо (оказывается, и Сахалин для этого подходит!), в Иркутской области Господь велел. Наши аграрии обладают всем необходимым, начиная от ученых и заканчивая производственниками. Всем, чем можем, мы готовы помочь, если вам это нужно. У вас очень большая жилищная программа, как и по всей России. Вы в этом плане молодцы, вы инфраструктуру создаете, автомобильные дороги, реконструируете их. Если мы пригодимся в этом плане вам – пожалуйста, мы с удовольствием примем участие в реализации тех или иных проектов.

Еще одно богатство Иркутской области – это лес. Им покрыта практически вся территория региона. В Прибайкалье перерабатывают около 35 миллионов кубометров леса в год. Чтобы справиться с такими масштабами, сибирякам не хватает оборудования. В Минске договорились создать совместное предприятие по производству лесорубочной техники. Есть варианты сотрудничества и в переработке древесины.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области (Россия):

Более правильно было бы возить уже готовую продукцию, и меньше влияния бы оказывало на цену. Поэтому будем создавать мебельное производство на основе технологий белорусских компаний для того, чтобы не возить пиломатериал и перерабатывать на месте. В том числе получая азиатский рынок для такого вида продукции.