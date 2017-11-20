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Уникальное антибактериальное покрытие для медицинских изделий изобрели гомельские ученые

20 ноября 2017 07:09
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Новости Беларуси. Уникальное нанопокрытие разработали гомельские ученые. Они создали вакуумную технологию нанесения антибактериальных покрытий на медицинские изделия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тончайший слой – в 100 раз тоньше человеческого волоса – наночастиц серебра, меди и цинка

помогает отказаться от привычных антибиотиков и повысить приживаемость всевозможных имплантов, сердечных клапанов и зубных протезов. Новая технология позволяет наносить антимикробные покрытия на любые поверхности, от металлических винтов до хирургических нитей и марлевых повязок.

Уникальное антибактериальное покрытие для медицинских изделий изобрели гомельские ученые-1

Александр Рогачев, директор научно-исследовательского физико-химического института Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
Мы разработали покрытие, которое в контакте с живыми тканями распадается без ущерба для здоровья человека. При этом в зону контакта непрерывно поступают соединения, которые оказывают антибактериальное действие. В состав покрытия могут быть введены соединения, способствующие росту костей.

Это очень перспективное направление.

Уникальное антибактериальное покрытие для медицинских изделий изобрели гомельские ученые-4

Состав и технология покрытий уже прошли лабораторные и клинические испытания.

Получено разрешение на их применение в медицинской практике. Массовый выпуск изделий с нанопокрытием планируют наладить уже в ближайшие месяцы.

# Экономика # Ученые # Медицина # Фотофакт # Александр Рогачев

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