Уникальное антибактериальное покрытие для медицинских изделий изобрели гомельские ученые

Новости Беларуси. Уникальное нанопокрытие разработали гомельские ученые. Они создали вакуумную технологию нанесения антибактериальных покрытий на медицинские изделия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тончайший слой – в 100 раз тоньше человеческого волоса – наночастиц серебра, меди и цинка помогает отказаться от привычных антибиотиков и повысить приживаемость всевозможных имплантов, сердечных клапанов и зубных протезов. Новая технология позволяет наносить антимикробные покрытия на любые поверхности, от металлических винтов до хирургических нитей и марлевых повязок.

Александр Рогачев, директор научно-исследовательского физико-химического института Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Мы разработали покрытие, которое в контакте с живыми тканями распадается без ущерба для здоровья человека. При этом в зону контакта непрерывно поступают соединения, которые оказывают антибактериальное действие. В состав покрытия могут быть введены соединения, способствующие росту костей. Это очень перспективное направление.