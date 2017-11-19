ЗАО «Катэк» – победитель конкурса «Предприниматель года» в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства»: секреты успеха

Новости Беларуси. Доработанный декрет по развитию предпринимательства представят главе государства до конца ноября. Ожидается, что документ создаст еще более комфортные условия ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, и сегодня у многих получается не только успешно вести свое дело, но и громко заявлять о себе за рубежом.

Одно из таких предприятий – завод «Катэк». Более 20 лет здесь производят инновационное энергетическое оборудование, которое востребовано в крупных нефтедобывающих компаниях России. В этом году завод был отмечен на национальном конкурсе «Предприниматель года».

«Эффективный бизнес в сфере производства» – номинация национального конкурса «Предприниматель года». Лучшие – на сцене. Предприятие «Катэк» оценили на высоком уровне.

Пётр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Прежде всего, это экономические показатели деятельности, причём рассматриваются они в динамике не за один год, а за два и более. Предприятие должно показать, что оно имеет устойчивую выручку, устойчивую прибыль, что оно платит налоги. У него создаются рабочие места.

Это крупное производство и экспортер качественного энергетического оборудования. В первую очередь, для компаний, добывающих нефть и газ. Трансформаторные подстанции «Катэк» хороши в энергетике, горнодобывающей и химической промышленности, востребованы и в сфере телекоммуникаций. Незаметное на первый взгляд обывателя оборудование гарантирует результат.

Андрей Липский, генеральный директор ЗАО «Катэк»:

Рост объёмов производства, в первую очередь, был достигнут за счёт экспорта. Мы работаем со всеми крупнейшими нефтедобывающими компаниями Российской Федерации. Суммарная работа нашего умного конструкторского отдела, нашего активного отдела продаж позволил нам в этом году (по оценкам ещё результаты не подведены) вырасти к прошлому году примерно на 42% по отгруженной продукции.

Завод работает в регионе более 20 лет. Целые поколения специалистов и рабочие места. На рельсы собственного производства компания встала в начале нулевых. Сегодня «Катэк» – это имя, известное в Беларуси и за рубежом.

Роман Носик, начальник конструкторского бюро механиков ЗАО «Катэк»:

Сталкиваемся постоянно с ужесточающимися требованиями проектных институтов к оборудованию, к дополнительным требованиям заказчика. Также компания активно занимается внедрением систем, позволяющих повысить управляемость бизнес-процессов.