Как корову не корми, если условия плохие – молока не получишь: готовы ли сельхозпредприятия Беларуси к зимнему периоду?

Новости Беларуси. Нет окон и дверей? – не будет и молока. Мониторинг сельхозпредприятий показал, что далеко не все белорусские бурёнки имеют благоустроенные зимние квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Нет окон и дверей? – не будет и молока. Мониторинг сельхозпредприятий показал, что далеко не все белорусские бурёнки имеют благоустроенные зимние квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нарушения выявлены даже в тех регионах, которые уже официально отчитались о полной готовности к зиме.
Голодными коровы в этом хозяйстве точно не останутся. Заготовлено 32 центнера кормов на каждую голову. Да вот только может статься «не в коня корм»: если условия содержания плохие, как ни корми – молока не получишь.
Александр Добриян, СТВ:
Настоящий музейный экспонат. Этому сараю почти 70 лет. Не помешал бы и капитальный ремонт. Однако об этом речь пока и идёт. Повесить новые ворота. Да заделать дыры в стенах – вот необходимый минимум.
Пока в хозяйстве были увлечены заготовкой кормов, пропустили сроки подготовки сараев к зимнему периоду.
Сергей Глоба, начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области:
Отсутствовали ворота, двери. Не были заделаны окна. Были проломы в стенах. Вся эта бесхозяйственность приведёт к тому, что, когда наступят холода, перемёрзнут системы обеспечения вода, молокопроводы, удаление навоза. В результате не получат надоев молока.
Животноводство – профиль выпускника белорусской сельхозакадемии Владимира Рыбака. Теорию знает на отлично, но вот на практике оказалось есть нюансы. В должности руководителя всего пару месяцев.
Владимир Рыбак, директор КСУП «Бывальки»:
От условий содержания на 90% зависят среднесуточные и валовые привесы. Как подготовились к зимовке, такие и будут показатели. На момент посещения госконтроля были определённые трудности со стройматериалами. Но мы оперативно нашли способ, исправили все.
На устранение замечаний хозяйству понадобилось всего 2 рабочих дня. Вроде бы отлично. Однако, эти два рабочих дня были спустя почти полтора месяца после того, как районные службы официально отчитались о 100%-ой готовности хозяйств района к зимнему содержанию скота.
Сергей Довгалёв, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома:
В районе мы готовы на 100%. Это самое проблемное хозяйство. Ситуация была исправима, просто не успели последние штрихи доделать.
Фактически в районе о «недоделках» знали, но это знание не помешало отчитаться перед вышестоящим руководством. К слову, готовы к зиме лишь на бумаге оказались 4 из 9 проверенных объектов.