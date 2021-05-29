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Минэкономики: с учётом 2020-го удельный вес предпринимателей малого и среднего бизнеса в экономику немного подрос

29 мая 2021 14:28
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Новости Беларуси. Потенциал частного бизнеса можно использовать для создания импортозамещающих производственных цепочек. Такими планами поделились 29 мая участники субботника, приуроченного к 30-летию белорусского бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики: с учётом 2020-го удельный вес предпринимателей малого и среднего бизнеса в экономику немного подрос-1

Сергей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:
Очень порадовало, что в таких маленьких городах есть такие инициативные люди, которые радеют за бизнес, за развитие своего города. С учетом прошлого года удельный вес предпринимателей именно малого и среднего бизнеса в экономику немного подрос. Вклад в ВДС получается 30,2 %.

Государство в прошлом году приняло со своей стороны меры для того, чтобы помочь бизнесу, который подвержен был этой эпидемиологической ситуации, продолжать работать. Это положительный эффект принесло. Конечно, было и сокращение численности в малом и среднем бизнесе – около 2 %. Но мы надеемся, что это все восстановится.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Сергей Митянский # Фотофакт

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