Минэкономики: с учётом 2020-го удельный вес предпринимателей малого и среднего бизнеса в экономику немного подрос

Сергей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:

Очень порадовало, что в таких маленьких городах есть такие инициативные люди, которые радеют за бизнес, за развитие своего города. С учетом прошлого года удельный вес предпринимателей именно малого и среднего бизнеса в экономику немного подрос. Вклад в ВДС получается 30,2 %.

Государство в прошлом году приняло со своей стороны меры для того, чтобы помочь бизнесу, который подвержен был этой эпидемиологической ситуации, продолжать работать. Это положительный эффект принесло. Конечно, было и сокращение численности в малом и среднем бизнесе – около 2 %. Но мы надеемся, что это все восстановится.