Минэкономики: с учётом 2020-го удельный вес предпринимателей малого и среднего бизнеса в экономику немного подрос

Новости Беларуси. Потенциал частного бизнеса можно использовать для создания импортозамещающих производственных цепочек. Такими планами поделились 29 мая участники субботника, приуроченного к 30-летию белорусского бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:
Очень порадовало, что в таких маленьких городах есть такие инициативные люди, которые радеют за бизнес, за развитие своего города. С учетом прошлого года удельный вес предпринимателей именно малого и среднего бизнеса в экономику немного подрос. Вклад в ВДС получается 30,2 %.
Государство в прошлом году приняло со своей стороны меры для того, чтобы помочь бизнесу, который подвержен был этой эпидемиологической ситуации, продолжать работать. Это положительный эффект принесло. Конечно, было и сокращение численности в малом и среднем бизнесе – около 2 %. Но мы надеемся, что это все восстановится.