Петр Арушаньянц: из тех 30-35 млрд долларов товаров, которые ввозятся, на 4-4,5 млрд могли бы производить в Беларуси

Новости Беларуси. Потенциал частного бизнеса можно использовать для создания импортозамещающих производственных цепочек. Такими планами поделились 29 мая участники субботника, приуроченного к 30-летию белорусского бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Круглую дату с момента подписания закона о предпринимательстве в Беларуси чиновники, руководители коммерческих организаций и бизнес-союзов решили отметить совместной трудовой акцией. Объект выбрали социально значимый: в поселке Дружный жители с нетерпением ждут открытия нового детского садика. Сегодня добровольцы помогали, участвуя в работах по заливке бетона.

Кирилл Елисеев, директор частного предприятия:

Потрудиться на пользу родного района, потому что наше предприятие находится также здесь, в Пуховичском районе. И мы только за и очень рады, что идет развитие, строительство так необходимого детского садика в поселке Дружный. Много семей, много наших сотрудников работают здесь же. Минэкономики: с учётом 2020-го удельный вес предпринимателей малого и среднего бизнеса в экономику немного подрос

Кроме того, участники акции присмотрелись к опыту развития бизнеса в регионах на примере Пуховичского района. Посетили бизнес-инкубатор в городе-спутнике Руденске. Благодаря созданным там льготным условиям открыть свое дело значительно проще, для этого необязательно ехать в столицу. Потенциал такого малого бизнеса сегодня рассматривается для создания совместных производственных цепочек с крупными промышленными предприятиями.

Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

По нашим данным, из тех 30-35 миллиардов долларов товаров, которые ввозятся в Беларусь ежегодно, на порядка 4-4,5 миллиардов долларов товары могли бы быть произведены малыми и средними предприятиями, которые уже есть в республике. Очень важно, что в рамках возможностей производственных цепочек мы можем выстроить такую систему, чтобы предприятия, кооперируясь между собой, производили высокотехнологичный, востребованный товар и конкурентоспособный на международных рынках товар.