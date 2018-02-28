«Удивительная машина. Очень умная». Как прошёл тест-драйв тракторов МТЗ под Минском

Новости Беларуси. Тест-драйв по-белорусски. Под Минском провели испытания новых моделей тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это машины, оснащенные системой точного земледелия и электрической трансмиссией.

Речь идет, в частности, о модели МТЗ 3023. Ей только предстоит выйти на рынок. В ходе испытаний проверялась работа всех узлов и агрегатов. Понаблюдать (и даже поучаствовать) в ралли смогли и дилеры. В том числе из России, Украины и Молдовы.

Олег Голопятов, директор торгового дома «МТЗ-Лидер» (Молдова):

Удивительная машина. Очень легко управляет режимами работы. Очень умная. Она сама выбирает обороты двигателя самые экономичные, сама едет.

Василий Гнедчик, начальник конструкторского бюро ОАО «МТЗ»:

Все новые образцы тракторов проходят в обязательном порядке испытания. При испытаниях проверяют соответствие параметров техническому заданию на данное изделие. Проверяется как трактор в целом, так и отдельные его узлы и компоненты.