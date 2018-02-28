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«Удивительная машина. Очень умная». Как прошёл тест-драйв тракторов МТЗ под Минском

28 февраля 2018 13:52
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Новости Беларуси. Тест-драйв по-белорусски. Под Минском провели испытания новых моделей тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это машины, оснащенные системой точного земледелия и электрической трансмиссией.

«Удивительная машина. Очень умная». Как прошёл тест-драйв тракторов МТЗ под Минском-1

Речь идет, в частности, о модели МТЗ 3023. Ей только предстоит выйти на рынок. В ходе испытаний проверялась работа всех узлов и агрегатов. Понаблюдать (и даже поучаствовать) в ралли смогли и дилеры. В том числе из России, Украины и Молдовы.

«Удивительная машина. Очень умная». Как прошёл тест-драйв тракторов МТЗ под Минском-4

Олег Голопятов, директор торгового дома «МТЗ-Лидер» (Молдова):
Удивительная машина. Очень легко управляет режимами работы. Очень умная. Она сама выбирает обороты двигателя самые экономичные, сама едет.

«Удивительная машина. Очень умная». Как прошёл тест-драйв тракторов МТЗ под Минском-7

Василий Гнедчик, начальник конструкторского бюро ОАО «МТЗ»:
Все новые образцы тракторов проходят в обязательном порядке испытания. При испытаниях проверяют соответствие параметров техническому заданию на данное изделие. Проверяется как трактор в целом, так и отдельные его узлы и компоненты.

«Удивительная машина. Очень умная». Как прошёл тест-драйв тракторов МТЗ под Минском-10

Отметим, в 2017 году объем инновационной техники, которую МТЗ поставил на экспорт, вырос до 20 %. Эта тенденция – обещают на заводе – продолжится.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Олег Голопятов # Василий Гнедчик

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