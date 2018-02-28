Белорусские парламентарии с официальным визитом в Швейцарии. Какие совместные проекты у стран?

Новости Беларуси. Белорусская делегация, которую возглавляет спикер Палаты представителей, с официальным визитом в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе у наших парламентариев ряд встреч и переговоров.

Надо отметить, что в последнее время диалог между странами значительно активизировался. Уже реализован ряд совместных бизнес-проектов. К примеру, сборочное производство поездов «Штадлер» под Минском.