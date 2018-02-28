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Белорусские парламентарии с официальным визитом в Швейцарии. Какие совместные проекты у стран?

28 февраля 2018 06:53
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Новости Беларуси. Белорусская делегация, которую возглавляет спикер Палаты представителей, с официальным визитом в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе у наших парламентариев ряд встреч и переговоров.

Надо отметить, что в последнее время диалог между странами значительно активизировался. Уже реализован ряд совместных бизнес-проектов. К примеру, сборочное производство поездов «Штадлер» под Минском.

Белорусские парламентарии с официальным визитом в Швейцарии. Какие совместные проекты у стран?-1

А в 2017 году в парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Беларусью. Совместными усилиями за последнее время удалось осуществить сразу несколько проектов в культурной жизни.

Так, осенью 2017 года в швейцарском городе Золотурн был установлен памятник Тадеушу Костюшко, где белорусский полководец провел свои последние дни. А буквально неделю назад в Минском костеле святого Роха был перезахоронен прах Магдалены Радзивилл, которая тоже долгие годы жила в Швейцарии.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Швейцария

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