Белорусские парламентарии с официальным визитом в Швейцарии. Какие совместные проекты у стран?

Новости Беларуси. Белорусская делегация, которую возглавляет спикер Палаты представителей, с официальным визитом в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе у наших парламентариев ряд встреч и переговоров.
Надо отметить, что в последнее время диалог между странами значительно активизировался. Уже реализован ряд совместных бизнес-проектов. К примеру, сборочное производство поездов «Штадлер» под Минском.
А в 2017 году в парламенте Швейцарии создана группа дружбы с Беларусью. Совместными усилиями за последнее время удалось осуществить сразу несколько проектов в культурной жизни.
Так, осенью 2017 года в швейцарском городе Золотурн был установлен памятник Тадеушу Костюшко, где белорусский полководец провел свои последние дни. А буквально неделю назад в Минском костеле святого Роха был перезахоронен прах Магдалены Радзивилл, которая тоже долгие годы жила в Швейцарии.