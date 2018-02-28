Динамика позитивная. Развитие Оршанского района обсудили в Совете министров

Новости Беларуси. Три проекта завершили, еще несколько в стадии подготовки. В Совете министров обсудили развитие Оршанского района: подвели итоги выполнения поручений Президента и скорректировали планы на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, динамика позитивная. Большинство предприятий по итогам года сработали с прибылью: увеличились объемы производства, расширились рынки сбыта продукции. В 2017 году сдали в эксплуатацию лечебный корпус больницы, завершили очередной этап модернизации льнокомбината. Продолжается работа по строительству логистического комплекса в Болбасово. А в Орше с февраля открылся инкубатор малого предпринимательства.

Вместе с тем в районе по-прежнему существует ряд проблем. Меры по их решению будут заложены в план по развитию Оршанского района. Он разработан до 2020 года.