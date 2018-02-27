Новости экономики за 27.02.2018

Новости Беларуси. Обеспечить устойчивый рост экономики и повысить доверие белорусов к национальной валюте – такие задачи сегодня ставит перед собой главный финансовый регулятор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В помощь – не только внутренние, но и международные резервы. Впервые национальный банк принимает участие в твининг-проекте ЕС. Дословно название программы переводится как «побратимство». Работать над укреплением платежной системы, повышением финансовой стабильности и управлением финансовыми рисками отныне белорусские банкиры будут в одной связке с немецкими, польскими и литовскими коллегами.