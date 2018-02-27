Новости экономики за 27.02.2018

Новости Беларуси. Обеспечить устойчивый рост экономики и повысить доверие белорусов к национальной валюте – такие задачи сегодня ставит перед собой главный финансовый регулятор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В помощь – не только внутренние, но и международные резервы. Впервые национальный банк принимает участие в твининг-проекте ЕС. Дословно название программы переводится как «побратимство». Работать над укреплением платежной системы, повышением финансовой стабильности и управлением финансовыми рисками отныне белорусские банкиры будут в одной связке с немецкими, польскими и литовскими коллегами.
Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка:
Этот проект всегда очень важен для нас, для нашей страны и для Национального банка. Это первый такой серьезный проект в рамках программы «Твингинг» с Европейским союзом. И конечно, мы надеемся, что наш опыт получит распространение, поддержку других государственных органов.
План действия сотрудничества – это 200 пунктов. Проект оценивается в 1 миллион 150 тысяч евро. Интересно, что «Твининг» кардинально отличается от других видов технической помощи Евросоюза своей интенсивностью: программа с каждым участником длится от года до трех лет и рассчитана на достижение обязательных, оговоренных заранее результатов.
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