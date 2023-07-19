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ВВП Беларуси растёт второй месяц подряд

19 июля 2023 16:44
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Новости Беларуси. Экономика Беларуси растет и даже опережает прогнозные показатели аналитиков международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП Беларуси растёт второй месяц подряд-1

Так, ВВП страны в плюсе по итогам июня почти на 7 % и на 6 % год к году за квартал. Это даже больше, чем прогнозировали аналитики Евразийского банка развития. По их данным, пик роста ВВП Беларуси придется на второй квартал и составит более 5 %. В целом за год аналитики банка оценили рост ВВП страны на 2,2 %. В июне значительный рост показали экономики Гродненской и Минской областей – на 16 и 15 % к аналогичному периоду 2022 года. В этих регионах драйверами роста выступают калийщики и атомщики. Напомним, ВВП Беларуси по итогам первого полугодия составил в текущих ценах 97,6 миллиарда рублей и вырос на 2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года правительство Беларуси планирует рост ВВП на 3,8 %.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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