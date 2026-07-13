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Уборочная-2026: озимый ячмень убран почти с трети площадей в Беларуси

13 июля 2026 05:53
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Важнейший этап сельскохозяйственного года – уборочная кампания продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Озимый ячмень – первая зерновая культура сезона – уже убран примерно с трети площадей. 

По данным Минсельхозпрода за 10 июля, намолочено 314 тысяч тонн при средней урожайности 41 центнер с гектара. Это старт.

Уборочная-2026: озимый ячмень убран почти с трети площадей в Беларуси-2

Погода заставляет аграриев работать гибко: дожди периодически приостанавливают уборку, графики приходится корректировать буквально по часам. На продуктивных посевах добавляется риск полегания – зерно быстро набирает влагу. Но в северных районах и на более поздних сортах осадки, наоборот, помогают: растения используют дополнительную влагу, что повышает потенциал урожая. 

Параллельно хозяйства продолжают заготовку кормов и уход за сахарной свеклой, картофелем и другими культурами. Специалисты заранее дали все рекомендации по защите растений, основные технологические операции выполнены полностью. Это создает условия, чтобы собрать урожай не ниже прошлогоднего уровня – такую задачу поставил Президент. 

Огненное шоу, старинные обряды и тысячи улыбок – вот как прошло Купалье в Александрии.

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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