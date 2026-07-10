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15 новых МТК и 111 профилакториев для телят введут в эксплуатацию в Минской области

10 июля 2026 14:08
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Развитие животноводства и повышение эффективности агропромышленного комплекса. В 2026 году в регионе введут в эксплуатацию 15 новых молочно-товарных комплексов и 111 профилакториев для телят на 20 тысяч мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Так, в хозяйстве «Путчино» Дзержинского района продолжается строительство МТК. Новый объект – это профилакторий для молодняка на 270 мест, а также цеха сухостоя и раздоя. Помещения для малышей уже готовы на 85 % – бетонные работы завершены, идет закупка и поставка оборудования. Сдать объект в эксплуатацию планируют к 1 августа.

Некачественной продукции здесь не может быть! Узнали о производственных планах нового МТК в Рогачеве.

15 новых МТК и 111 профилакториев для телят введут в эксплуатацию в Минской области-2

Андрей Крахмальчик, исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия «Путчино»:
Параллельно ведется разработка проектной документации для завершения строительства полного цикла комплекса «Большие Новоселки». В комплекс во вторую очередь строительства входит цех сухостоя-раздоя, здание для доращивания молодняка и для телочного поголовья. В 2026 году планируем приступить к строительству цеха раздоя-сухостоя. 

Ввод новых объектов позволит хозяйству увеличить производство молока и создать комфортные условия для содержания скота. 

# Новости Минска и Минской области # Сельское хозяйство

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