15 новых МТК и 111 профилакториев для телят введут в эксплуатацию в Минской области

Развитие животноводства и повышение эффективности агропромышленного комплекса. В 2026 году в регионе введут в эксплуатацию 15 новых молочно-товарных комплексов и 111 профилакториев для телят на 20 тысяч мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в хозяйстве «Путчино» Дзержинского района продолжается строительство МТК. Новый объект – это профилакторий для молодняка на 270 мест, а также цеха сухостоя и раздоя. Помещения для малышей уже готовы на 85 % – бетонные работы завершены, идет закупка и поставка оборудования. Сдать объект в эксплуатацию планируют к 1 августа.