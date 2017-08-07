Уборка урожая при свете луны: на белорусских полях кипит работа даже ночью

Новости Беларуси. До первой росы. Уборочная кампания набирает темпы, в том числе за счет того, что работа на белорусских полях кипит даже ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хлеб в 2017 году действительно нелёгкий. Комбайны работают на уборке урожая допоздна, стремясь использовать каждый погожий час. В минской области уже заготовили полмиллиона тонн зерна. В планах – 2. Успеть до 20 августа – обязательное условие. Саше и Сергею двоим нет ещё и тридцати. Ещё в студенческие годы попали на практику. Здесь остались работать – один за рулём комбайна, другой – направляющий.

Александр Майсо и Сергей Семашко, старший и младший комбайнёры ОАО «Тимирязевский»:

Мы друзья по жизни как бы, живём рядом, соседи. Работается хорошо, урожай хороший, погодные условия бывают плохие, а так в общем хорошо. Это сейчас их слова полны оптимизма. Полгода назад предприятие «Тимирязвский» Копыльского района, где они трудятся, переживало не лучшие времена.

Анатолий Ладыго, директор ОАО «Тимирязевский»:

Убытки по итогам 2017 года были 220 тысяч, на сегодняшний день по итогам полугодия у нас убытки составили 66 тысяч. Мы для себя определили с коллективом, чтобы на конец года выйти с прибылью. Основания для этого есть. Посевная площадь здесь – 4000 гектаров. Рапса на полях не осталось, а собрали его в два раза больше чем в прошлом сезоне. Треть зерновых уже лежат в хранилище. Среднюю урожайность подняли до 40 центнеров с гектара. В целом планируют собрать здесь почти 15 тысяч тонн зерна. Всего в Копыльском районе 17 хозяйств. Здесь обрабатывают 104 тысячи сельхозугодий. На сегодня заготовлено треть всего зерна. Урожайность пока – 36 центнеров. С особым вниманием здесь следят за тем, как храниться «золото Беларуси». На этом зернохранилище за раз просушить могут сразу 100 тонн.

Светлана Щелкун, агроном ОАО «Тимирязевский»:

Наша сушилка на газу. Намного лучше, чем раньше было на дровах, здесь можно регулировать температуру. За сутки мы можем обрабатывать 200-300, а то и 400 тонн зерна. Ну а недалеко от Копыля – в Клецком районе уже чествуют первых тысячников. Геннадий Владимирович последние три дня намолачивал по 140 тонн. К слову, он уже не первый год в передовиках, сколько раз грамоту от председателя получал – уже и не помнит.

Геннадий Кулик, механизатор КСУП «Племенной завод «Красная звезда»:

И по тысяче было, и две тысячи. Хороший урожай будет. Если погода поможет, за неделю с половиной уберём. Залог успеха – трудовой тандем. То, что Геннадий молотит – Михаил Халапук развозит. Эту фамилию знают и уважают в Копыле все – славная трудовая династия дала стране не одну тонну урожая.

Михаил Халапук, водитель, помощник комбайнера КСУП «Племенной завод «Красная звезда»:

Папа – агроном, приучал меня с детства к этой работе, а я уже 7 лет на этой машине, 7 лет вожу, каждый год занимаем первые места.Упор в Клецком хозяйстве делают на современные технологии. 5 % убранного рапса даже перерабатывают в дизельное топливо. А в этом поле заготавливают кормовое сено. Специальная машина сразу собирает его в полимерную плёнку. Выгода – тройная.

Александр Зиновьев, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Клецкого райисполкома:

Это позволяет сегодня сэкономить трудовые резервы, заготовить качественный белковый корм, ну и, скажем, в наиболее мелкоконтурных полях оперативно, быстро организовать работу. Сегодня с урожайностью 45 центнеров убрали чуть меньше половины площадей. А это – почти 17 тысяч гектаров. Погода в 2017 году капризная, убирать надо побыстрее. Поэтому трудятся не только под палящим солнцем, но и при тусклом свете.