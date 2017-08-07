6 млрд долларов составят экспортные поставки продовольствия Беларуси в 2017 году

Новости Беларуси. Экспортные поставки продовольствия в 2017 году составят 6 миллиардов долларов. Прогноз сделан, исходя из работы аграрной отрасли Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здесь самая напряженная пора. Треть жатвы позади и общий намолот – более 2,5 млн тонн зерна. Часть из него – это озимая рожь. Посевы этой культуры – традиционные для нашей страны, и сейчас она достаточно востребована на мировом рынке. Поставки ржаной муки в 2017 году составили около 100 тысяч тонн. Ее стоимость – выше пшеничной.