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6 млрд долларов составят экспортные поставки продовольствия Беларуси в 2017 году

07 августа 2017 07:55
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Новости Беларуси. Экспортные поставки продовольствия в 2017 году составят 6 миллиардов долларов. Прогноз сделан, исходя из работы аграрной отрасли Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здесь самая напряженная пора. Треть жатвы позади и общий намолот – более 2,5 млн тонн зерна. Часть из него – это озимая рожь. Посевы этой культуры – традиционные для нашей страны, и сейчас она достаточно востребована на мировом рынке. Поставки ржаной муки в 2017 году составили около 100 тысяч тонн. Ее стоимость – выше пшеничной.

6 млрд долларов составят экспортные поставки продовольствия Беларуси в 2017 году-1

Отечественные ученые постоянно работают над повышением урожайности зерновых. Около 80% площадей засеяны сортами белорусской селекции. Озимые пшеница и рожь, тритикале, ячмень особо устойчивы перед непогодой и вредителями.

Напомним, нынешнюю жатву Президент поручил завершить аграриям до 20 августа.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания

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