10 новых сортов зерновых культур вывели в Беларуси

Новости Беларуси. 10 новых сортов зерновых культур появились в Беларуси. Их разработкой занимались ученые нашей страны. Это сорта озимой пшеницы, тритикале, ячменя, озимой ржи. Именно эти культуры и создают основу продовольственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача для исследователей – увеличить урожайность культур, а также их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и вредителям. Сортами белорусской селекции засеяно около 2 миллионов гектаров – это 80% всей пашни.