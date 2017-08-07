Больше 1,5 млн тонн овощей планируют собрать в Беларуси в 2017 году

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси в 2017 году планируют вырастить больше 1,5 миллионов тонн овощей. Пока же хозяйствам страны удалось собрать урожай в 75 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основную долю составляют томаты и огурцы. В целом, ассортимент выращиваемых овощных культур насчитывает больше 40 наименований. Среди них – даже редкие для нашего климата бахчевые – дыни и арбузы.

Технологии, которые используются в сельском хозяйстве, позволяют сегодня обеспечить отечественной овощной продукцией все население страны.

К слову, белорусские овощи покупают и за рубежом. В 2017 году наша страна планирует поставить на экспорт около 350 тонн этой сельхозпродукции.