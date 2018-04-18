«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске

Новости Беларуси. Беларусь и Россия обсудят вопросы поставок нашего продовольствия на российский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы профильных ведомств двух стран должны встретиться в Москве 20 апреля. О развитии белорусской молочной отрасли говорили 18 апреля на экспортном форуме в Минске. Проходит он в четвёртый раз. Всего здесь встретились около трёх сотен участников из Беларуси, России, Чехии, Словакии, Польши, Франции, Швейцарии и других стран. Анастасия Иванникова собрала мнения.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Сыры, масло, молоко. На первом плане эти продукты не случайно. О Беларуси молочной сегодня говорили примерно 300 участников из Беларуси, России, Чехии, Франции, Швейцарии, Италии и многих других стран. Впрочем, такой интерес закономерен. Именно молочная сфера последнее время становится одним из главных ньюсмейкеров.

Правда, как правило, из-за так называемого белорусско-российского молочного вопроса. О «запретном списке» Россельхозназдора журналисты рассказывали не раз. Молоко, сухие сливки, сыворотка – именно эту продукцию ставят под сомнение российские партнёры. Уже 20 апреля главы профильных ведомств двух стран должны встретиться в Москве. «Обсуждаем вопросы снятия временных ограничений с предприятий Беларуси». Леонид Заяц на форуме «Беларусь молочная»

Нашумевший «молочный вопрос» стал одной из основных тем экспортного форума, который проходил 18 апреля. Неудивительно, что гостей из России немало. Причём на вопрос нашей съёмочной группы – так всё-таки каков он, вкус белорусского молока, и хорошее ли качество? – ответа, как правило, не нужно было долго ждать.

Сергей Лешко, коммерческий директор аграрного холдинга (Россия):

У вас хорошая продукция, это бесспорно. Вы сделали большой скачок в развитии молочной промышленности.

Белорусская молочка сегодня – это бренд и прибыль. Так, в структуре продовольственной валютной выручки более 60 % получено именно от продажи молока. Подсчитано, что одна дойная корова приносит в бюджет примерно 3000 рублей. А вот на вкус нашу продукцию распробовали в 46 странах. Но на этом не останавливаемся: недавно появились 18 новых партнёров.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В два раза больше экспортировали продукцию за два месяца 2018 года в страны СНГ без России, в полтора раза вырос экспорт в страны Азии и Океании.

Доминик Луиццо с Беларусью сотрудничает без малого 10 лет. Первые проекты реализованы были ещё в 2009. Сейчас как минимум пять белорусских производителей знакомы с оборудованием его компании. Наш герой рассказал, что на подобный форум приезжает не первый раз прямиком из Франции. Как-никак хорошая площадка для поиска партнёров. Продукцию которых, кстати, уже успел оценить.

Доминик Луиццо, глава компании по выпуску оборудования (Франция):

Первое, что я делаю в любой стране, когда приезжаю, – иду в магазин и смотрю, как представлен продукт, какая у него упаковка. Второе – обязательно пробую. Вот я пробовал белорусские сыры. Они точно хорошие конкуренты аналогичной продукции из других стран.

Рашлин Левин, руководитель проектов в Центральной Азии и СНГ Ассоциации по продвижению французского агробизнеса:

Мы уже смогли оценить высокое качество белорусской продукции: молока, йогуртов, сыров. Но ведь и наши продукты известны своим качеством. Поэтому сейчас очень важно, чтобы белорусские и французские специалисты работали вместе.

Именно на диверсификацию сегодня делается акцент во всех отраслях. Молочная сфера не исключения. И здесь мировое признание заслужили – вкусовые качества помогли.