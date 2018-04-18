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«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске

18 апреля 2018 17:29
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия обсудят вопросы поставок нашего продовольствия на российский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-1

Главы профильных ведомств двух стран должны встретиться в Москве 20 апреля. О развитии белорусской молочной отрасли говорили 18 апреля на экспортном форуме в Минске. Проходит он в четвёртый раз. Всего здесь встретились около трёх сотен участников из Беларуси, России, Чехии, Словакии, Польши, Франции, Швейцарии и других стран. 

Анастасия Иванникова собрала мнения.

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-4

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-6

Анастасия Иванникова, СТВ:
Сыры, масло, молоко. На первом плане эти продукты не случайно. О Беларуси молочной сегодня говорили примерно 300 участников из Беларуси, России, Чехии, Франции, Швейцарии, Италии и многих других стран. Впрочем, такой интерес закономерен. Именно молочная сфера последнее время становится одним из главных ньюсмейкеров.

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-9

Правда, как правило, из-за так называемого белорусско-российского молочного вопроса. О «запретном списке» Россельхозназдора журналисты рассказывали не раз. Молоко, сухие сливки, сыворотка – именно эту продукцию ставят под сомнение российские партнёры. Уже 20 апреля главы профильных ведомств двух стран должны встретиться в Москве.

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«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-12

Нашумевший «молочный вопрос» стал одной из основных тем экспортного форума, который проходил 18 апреля. Неудивительно, что гостей из России немало. Причём на вопрос нашей съёмочной группы – так всё-таки каков он, вкус белорусского молока, и хорошее ли качество? – ответа, как правило, не нужно было долго ждать.

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-15

Сергей Лешко, коммерческий директор аграрного холдинга (Россия):
У вас хорошая продукция, это бесспорно. Вы сделали большой скачок в развитии молочной промышленности.

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-18

Белорусская молочка сегодня – это бренд и прибыль. Так, в структуре продовольственной валютной выручки более 60 % получено именно от продажи молока. Подсчитано, что одна дойная корова приносит в бюджет примерно 3000 рублей. А вот на вкус нашу продукцию распробовали в 46 странах. Но на этом не останавливаемся: недавно появились 18 новых партнёров.

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-21

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В два раза больше экспортировали продукцию за два месяца 2018 года в страны СНГ без России, в полтора раза вырос экспорт в страны Азии и Океании.

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-24

Доминик Луиццо с Беларусью сотрудничает без малого 10 лет. Первые проекты реализованы были ещё в 2009. Сейчас как минимум пять белорусских производителей знакомы с оборудованием его компании. Наш герой рассказал, что на подобный форум приезжает не первый раз прямиком из Франции. Как-никак хорошая площадка для поиска партнёров. Продукцию которых, кстати, уже успел оценить.

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-27

Доминик Луиццо, глава компании по выпуску оборудования (Франция):
Первое, что я делаю в любой стране, когда приезжаю, – иду в магазин и смотрю, как представлен продукт, какая у него упаковка. Второе – обязательно пробую. Вот я пробовал белорусские сыры. Они точно хорошие конкуренты аналогичной продукции из других стран.

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-30

Рашлин Левин, руководитель проектов в Центральной Азии и СНГ Ассоциации по продвижению французского агробизнеса:
Мы уже смогли оценить высокое качество белорусской продукции: молока, йогуртов, сыров. Но ведь и наши продукты известны своим качеством. Поэтому сейчас очень важно, чтобы белорусские и французские специалисты работали вместе.

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-33

Именно на диверсификацию сегодня делается акцент во всех отраслях. Молочная сфера не исключения. И здесь мировое признание заслужили – вкусовые качества помогли.

«У вас хорошая продукция, это бесспорно». Триумф белорусской молочки на экспортном форуме в Минске-36

Вероника Агуэра, исполнительный директор компании (Франция):
Мы заинтересованы в вашей стране. Я лично пробовала ваше молоко, сыр – всё очень вкусно. Даже на завтрак ела их сегодня.

Множество встреч и договорённостей. Именно этим запомнился первый день экспортного форума. Кстати, проходить он будет ещё два дня. А значит, о «Беларуси молочной» мы услышим ещё не раз.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Алексей Богданов # Вероника Агуэра # Сергей Лешко # Доминик Луиццо

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