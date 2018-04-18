В Беларуси утвердили механизм для увеличения зарплаты бюджетникам. Какие меры предусмотрены?

На их оклады, в первую очередь, влияет тарифная ставка первого разряда. Сейчас это 34 рубля. В дальнейшем руководители организаций могут устанавливать к этому показателю повышающие коэффициенты. Резерв для роста – оптимизация структуры и численности работников в коллективе, а также экономия средств.

Напомним, что к 2020 году, как планируется, доходы бюджетников будут не ниже 80 % от средней зарплаты по стране.