«Я лично пробовала ваше молоко, сыр – всё очень вкусно» – исполнительный директор французской компании о белорусской молочке

Новости Беларуси. 18 апреля в Минске открылся экспортный форум «Беларусь молочная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам 2017 года, в структуре продовольственной валютной выручки более 60 % получено именно от продажи молока. Подсчитано, что одна дойная корова приносит в бюджет 1500 долларов. Поставки ведутся в 46 стран. Совсем недавно появились 18 новых партнеров. Среди них – Бахрейн, Катар, Монголия. Также возобновили поставки в Венесуэлу.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: За два месяца текущего года по агропромышленному комплексу мы сделали 107,4 % плюс к прошлому году. Наторговали на 756 миллионов долларов США. В два раза больше экспортировали продукции за два месяца текущего года в страны СНГ без Российской Федерации, в полтора раза вырос экспорт в страны Азии и Океании. На 10 % вырос экспорт в страны Америки.

Вероника Агуэра, исполнительный директор компании (Франция):

Беларусь является четвертым в мире экспортером сыра. Это действительно высокий рейтинг. И мы заинтересованы в вашей стране. Я лично пробовала ваше молоко, сыр – всё очень вкусно. Даже на завтрак ела их сегодня. Очень хорошее качество.

Дополним, что этот масштабный молочный форум продлится еще два дня.